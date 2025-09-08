Los Replicantes
Alerta AEMET: aviso rojo por riesgo extremo de lluvias torrenciales en Tarragona

La Generalitat de Cataluña ha activado todo los mecanismos para hacer frente a esta fuerte alerta meteorológica.

Lluvias Foto: Pexels
08 Septiembre 2025 14:03 (hace 18 horas)

La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado un aviso rojo de riesgo extremo por lluvias de "intensidad torrencial" en el prelitoral y el litoral sur de la provincia de Tarragona. Este aviso comienza a las 15:00 horas de este lunes, 8 de septiembre, y permanecerá hasta las 21 horas.

La AEMET avisa de riesgos de acumulaciones de más de 90 mm en una hora en las zonas afectadas por esta alerta meteorológica, lo que puede causar inundaciones y crecidas repentinas en ríos.

En este contexto, el servicio de Protección Civil de la Generalitat de Cataluña mantiene activo, en fase de alerta, el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña (INUNCAT) ante la previsión de lluvias intensas, principalmente durante la mañana en el Camp de Tarragona y por la tarde en las Terres de l'Ebre.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) han explicado que realizarán un seguimiento de la situación ante la posibilidad de que se registren incrementos de caudales significativos en los barrancos y rieras de los márgenes derecha e izquierda en el tramo final del Ebro.

Inestabilidad metereológica

El origen de esta alerta de la AEMET se encuentra en una vaguada atlántica que recorrerá la Península y Baleares, con una creciente inestabilidad en el área mediterránea, principalmente durante este lunes y martes, aunque se reducirá el miércoles.

Junto con este aviso rojo, también hay avisos naranjas por lluvias y tormentas a partir del mediodía en amplias zonas del tercio oriental y Baleares. El riesgo se extiende desde el norte de Aragón a Murcia, pasando por todo el litoral del mediterráneo, de Cataluña a Alicante.

