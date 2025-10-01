Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Alemania detiene a tres miembros de Hamás en Berlín: los acusa de preparar un atentado

La detención de los acusados se produce después de que Hamás haya reclamado cambios en el acuerdo de paz de Trump y Netanyahu.

Alemania detiene a tres miembros de Hamás en Berlín: los acusa de preparar un atentado
Grupo Hamás Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

01 Octubre 2025 17:06 (hace 6 horas)

La Policía de Berlín ha detenido a tres presuntos miembros del grupo Hamás como sospechosos de preparar un atentado en Alemania, según Spiegel. Estos hechos ocurren después del anuncio de un acuerdo de paz firmado por Trump y Netanyahu, para el que Hamás ha reclamado cambios, así como en plena llegada de la Flotilla Libertad, que ya ha pasado la zona de exclusión.

Vídeos Los Replicantes

Los detenidos están acusados de adquirir armas de fuego y municiones que los milicianos del grupo palestino emplearían en varios ataques organizados contra instituciones israelíes o templos judíos en Alemania.

Tres detenidos

Por el momento se ha detenido a tres personas. Se trata de un hombre alemán de 36 años con origen libanés, un hombre de 43 años nacido en Líbano con nacionalidad desconocida y un alemán de 44 años con origen sirio.

Todas las detenciones que han practicado las autoridades alemanas se han producido en Berlín. Además, se han desarrollado registros en Leizpig y Oberhausen, en Renania del Norte-Westfalia.

Lo más compartido

  1. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  2. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  3. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
  4. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
  5. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  6. Este es el primer país con edad máxima para conducir: te quitará el carné
  7. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  8. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  9. El escatológico reto viral de moda: obliga a evacuar de urgencia una piscina de Jaén
  10. Un youtuber español entra en Corea del Norte: lo que relata sorprende
Artículos relacionados
15 empresas que apoyan el genocidio de Israel en Gaza: denuncia de Amnistía Internacional

15 empresas que apoyan el genocidio de Israel en Gaza: denuncia de Amnistía Internacional

Qué propone el acuerdo de paz para Gaza pactado por Trump y Netanyahu

Qué propone el acuerdo de paz para Gaza pactado por Trump y Netanyahu

VOX se marcha del minuto de silencio en el Congreso por el genocidio de Israel en Gaza

VOX se marcha del minuto de silencio en el Congreso por el genocidio de Israel en Gaza

Adiós Ben & Jerry's: su fundador dimite para denunciar el conflicto en Gaza

Adiós Ben & Jerry's: su fundador dimite para denunciar el conflicto en Gaza

Contenidos que te pueden interesar
Asesinan a tiros al popular estilista Miguel de la Mora a los 28 años

Asesinan a tiros al popular estilista Miguel de la Mora a los 28 años

Un chef causa polémica al revelar cuál es la mejor comida de Europa: impacto en redes

Un chef causa polémica al revelar cuál es la mejor comida de Europa: impacto en redes

Alemania detiene a tres miembros de Hamás en Berlín: los acusa de preparar un atentado

Alemania detiene a tres miembros de Hamás en Berlín: los acusa de preparar un atentado

De qué ha muerto la influencer Paola Caldera a los 30 años: conmoción en redes

De qué ha muerto la influencer Paola Caldera a los 30 años: conmoción en redes

Por qué ha subido tanto el café en el supermercado: la explicación de un barista

Por qué ha subido tanto el café en el supermercado: la explicación de un barista

Cómo saber si vivo en una zona inundable: el mapa que puede salvar en alertas de AEMET

Cómo saber si vivo en una zona inundable: el mapa que puede salvar en alertas de AEMET

"Síndrome postaborto": Cómo es la medida de VOX y aprobada en Madrid por el PP

"Síndrome postaborto": Cómo es la medida de VOX y aprobada en Madrid por el PP

Roi: "Estoy orgulloso de que España no vaya a Eurovisión porque no apoya el genocidio"

Roi: "Estoy orgulloso de que España no vaya a Eurovisión porque no apoya el genocidio"