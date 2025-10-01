Alemania detiene a tres miembros de Hamás en Berlín: los acusa de preparar un atentado

La Policía de Berlín ha detenido a tres presuntos miembros del grupo Hamás como sospechosos de preparar un atentado en Alemania, según Spiegel. Estos hechos ocurren después del anuncio de un acuerdo de paz firmado por Trump y Netanyahu, para el que Hamás ha reclamado cambios, así como en plena llegada de la Flotilla Libertad, que ya ha pasado la zona de exclusión.

Los detenidos están acusados de adquirir armas de fuego y municiones que los milicianos del grupo palestino emplearían en varios ataques organizados contra instituciones israelíes o templos judíos en Alemania.

Tres detenidos

Por el momento se ha detenido a tres personas. Se trata de un hombre alemán de 36 años con origen libanés, un hombre de 43 años nacido en Líbano con nacionalidad desconocida y un alemán de 44 años con origen sirio.

Todas las detenciones que han practicado las autoridades alemanas se han producido en Berlín. Además, se han desarrollado registros en Leizpig y Oberhausen, en Renania del Norte-Westfalia.