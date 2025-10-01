Alemania detiene a tres miembros de Hamás en Berlín: los acusa de preparar un atentado

La Policía de Berlín ha detenido a tres presuntos miembros del grupo Hamás como sospechosos de preparar un atentado en Alemania, según Spiegel. Estos hechos ocurren después del anuncio de un acuerdo de paz firmado por Trump y Netanyahu, para el que Hamás ha reclamado cambios, así como en plena llegada de la Flotilla Libertad, que ya ha pasado la zona de exclusión.
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
Los detenidos están acusados de adquirir armas de fuego y municiones que los milicianos del grupo palestino emplearían en varios ataques organizados contra instituciones israelíes o templos judíos en Alemania.
Tres detenidos
Por el momento se ha detenido a tres personas. Se trata de un hombre alemán de 36 años con origen libanés, un hombre de 43 años nacido en Líbano con nacionalidad desconocida y un alemán de 44 años con origen sirio.
Todas las detenciones que han practicado las autoridades alemanas se han producido en Berlín. Además, se han desarrollado registros en Leizpig y Oberhausen, en Renania del Norte-Westfalia.