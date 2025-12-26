Los Replicantes
Buscar

Vida

Adiós a los grandes: 20 figuras inolvidables que nos dejaron en 2025

Repasamos las vidas, legados y fechas clave de quienes ya forman parte de la memoria colectiva.

Adiós a los grandes: 20 figuras inolvidables que nos dejaron en 2025
Encarnita Polo, Diane Keaton y Gene Hackman Foto: CC | FB (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

26 Diciembre 2025 09:30 (hace 10 horas)

El 2025 se despide con un dolor palpable: personalidades que marcaron la música, el cine, la literatura, el arte y la ciencia nos han dejado, dejando un vacío imposible de llenar. Este repaso reúne en orden cronológico a 20 figuras cuya vida y legado siguen presentes en nuestra memoria y cultura colectiva. Estas son las 20 muertes más significativas de 2025: marcaron generaciones.

Vídeos Los Replicantes

1 Gene Hackman – 18 de febrero de 2025

El actor Gene Hackman
El actor Gene Hackman CC

El icónico actor Gene Hackman, recordado por 'French Connection' y 'Sin Perdón', nos dejó en 2025, consolidando su estatus de leyenda del cine estadounidense .Falleció por una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica, con "evidencia de enfermedad de Alzheimer avanzada", que tuvo una influencia significativa.

2 Tony Isbert – 19 de febrero de 2025

El actor Tony Isbert
El actor Tony Isbert Mediaset España

El actor cántabro Tony Isbert falleció a los 74 años a causa de un neumotórax. Nieto del mítico Pepe Isbert, Tony consolidó su carrera en cine y teatro, participando en clásicos de la escena española. Su legado sigue vivo en generaciones de intérpretes.

3 Roberta Flack – 24 de febrero de 2025

Roberta Flack
Roberta Flack CC

La voz de Roberta Flack, autora de 'Killing Me Softly', falleció por una esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su sensibilidad y talento la convirtieron en un referente del soul.

4 Juan Margallo – 2 de marzo de 2025

El actor y dramaturgo Juan Margallo
El actor y dramaturgo Juan Margallo CC

El actor y dramaturgo Juan Margallo, de 84 años, ha fallecido por complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica de cadera. Co-fundador de Uroc Teatro junto a Petra Martínez, Margallo fue un referente del teatro independiente, reconocido por su creatividad y compromiso social.

5 Richard Chamberlain – 29 de marzo de 2025

El actor Richard Chamberlain
El actor Richard Chamberlain .

Richard Chamberlain, icono de miniseries clásicas como 'El pájaro espino', falleció, dejando un legado imborrable en televisión. Su muerte fue consecuencia de un accidente cerebrovascular.

6 Ángel del Pozo – 29 de marzo de 2025

El actor Juan del Pozo
El actor Juan del Pozo .

El veterano Ángel del Pozo, 90 años, destacó en más de 70 películas, dejando huella como un pilar del cine español de los años 60 y 70. Falleció por una larga enfermedad.

7 Val Kilmer – 1 de abril de 2025

El actor Val Kilmer
El actor Val Kilmer CC

El actor Val Kilmer, famoso por 'Top Gun' y 'Tombstone', falleció por una neumonía. Su versatilidad y fuerza interpretativa lo hicieron inolvidable.

8 Brian Wilson – 11 de junio de 2025

Brian Wilson
Brian Wilson CC

Co-fundador de The Beach Boys, Brian Wilson, nos dejó por un paro respiratorio al que contribuyeron una sepsis y una cistitis.. Su genialidad como compositor y legado en la música pop y rock son incalculables.

9 Michael Madsen – 3 de julio de2025

El actor Michael Madsen
El actor Michael Madsen CC

Michael Madsen, estrella de películas de Quentin Tarantino, ha fallecido por un paro cardiorrespiratorio. Actor de culto, su intensidad marcó el cine independiente y de acción.

10 Rafael Peralta – 4 de julio de 2025

Rafael Peralta
Rafael Peralta .

El rejoneador Rafael Peralta nos dejó por una neumonía, dejando un legado imborrable en la tauromaquia a caballo.

11 Ozzy Osbourne – 22 de julio de 2025

El cantante Ozzy Osbourne
El cantante Ozzy Osbourne CC

El 'Príncipe de las Tinieblas' Ozzy Osbourne murió a los 76 años. Como líder de Black Sabbath, revolucionó el heavy metal y dejó un impacto imborrable en la música global. Falleció por un ataque al corazón.

12 Manuel de la Calva – 26 de agosto de 2025

El músico Manuel de la Calva
El músico Manuel de la Calva RTVE

Manuel de la Calva, mitad del legendario Dúo Dinámico, falleció por una fibrosis pulmonar. Su música y voz permanecen en la memoria musical de España.

13 Eusebio Poncela – 27 de agosto de 2025

El actor Eusebio Poncela
El actor Eusebio Poncela RTVE

El actor español Eusebio Poncela, de 79 años, falleció por un cáncer dejando un legado artístico imborrable, reconocido por su valentía e innovación en cine y teatro.

14 Gustavo Torner – 6 de septiembre de 2025

Gustavo Torner
Gustavo Torner Captura

El pintor y escultor español Gustavo Torner, referente del arte abstracto, falleció a los 100 años. Su obra sigue inspirando a artistas contemporáneos.

15 Robert Redford – 16 de septiembre de 2025

El actor Robert Redford
El actor Robert Redford CC

La leyenda de Hollywood Robert Redford falleció a los 89 años. Fundador del Sundance Institute y activista medioambiental, su legado artístico y cultural sigue inspirando al cine independiente mundial. La causa de su muerte no ha trascendido

16 Jilly Cooper – 5 de octubre de 2025

La escritora Jilly Cooper
La escritora Jilly Cooper CC

La escritora británica Jilly Cooper murió dejando un legado literario de humor, crítica social y romanticismo. Su muerte se produjo tras un accidente doméstico.

17 John Gurdon – 7 de octubre de 2025

El Premio Nobel John Gurdon
El Premio Nobel John Gurdon CC

El Nobel de Biología John Gurdon ha fallecido a los 92 años. Su trabajo en clonación y reprogramación celular cambió la medicina moderna y la biología regenerativa.

18 Diane Keaton – 11 de octubre de 2025

La actriz Diane Keaton
La actriz Diane Keaton CC

La emblemática actriz Diane Keaton, ganadora del Oscar por Annie Hall, falleció. Su talento y estilo dejaron una marca imborrable en Hollywood. La intérprete falleció tras una larga y complicada enfermedad.

19 D'Angelo – 14 de octubre de 2025

El músico D
El músico D'Angelo CC

El influyente músico D'Angelo, de 51 años, falleció por un cáncer de páncreas. Referente del neo-soul, su estilo y discos marcaron una generación y continúan inspirando artistas contemporáneos.

20 Encarnita Polo – 14 de noviembre de 2025

La actriz y cantante Encarnita Polo
La actriz y cantante Encarnita Polo FB

La cantante y actriz Encarnita Polo, de 86 años, fue asesinada en la residencia Decanos en Ávila. Su éxito 'Paco, Paco, Paco' y su estilo flamenco-pop la convirtieron en un icono. La investigación de su muerte por presunto estrangulamiento conmocionó a España.

2025 ha sido un año de despedidas que nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la fuerza del legado. Cada una de estas 20 figuras dejó una huella imborrable en la cultura, la música, el cine, el arte y la sociedad. Sus obras, canciones y enseñanzas continúan inspirando a millones, recordándonos que, aunque se hayan ido, siguen vivos en nuestra memoria colectiva.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Contenidos que te pueden interesar
Adiós a los grandes: 20 figuras inolvidables que nos dejaron en 2025

Adiós a los grandes: 20 figuras inolvidables que nos dejaron en 2025

Estas son las 10 mejores series que nos ha dejado 2025

Estas son las 10 mejores series que nos ha dejado 2025

Salen a la luz archivos de Epstein: Trump habría violado a una mujer que apareció muerta

Salen a la luz archivos de Epstein: Trump habría violado a una mujer que apareció muerta

Piden ayuda para localizar a Ruaridh Tanner: desaparecido en Nerja hace más de dos meses

Piden ayuda para localizar a Ruaridh Tanner: desaparecido en Nerja hace más de dos meses

¿Cuánto cobran los concursantes de 'La Casa de los Gemelos 2'? Falete, Marrash, Patica...

¿Cuánto cobran los concursantes de 'La Casa de los Gemelos 2'? Falete, Marrash, Patica...

Alerta alimentaria: retiran este plato preparado del supermercado por salmonella

Alerta alimentaria: retiran este plato preparado del supermercado por salmonella

Sale a la luz un nuevo informe de la muerte del pequeño Lucca en Almería: giro en el caso

Sale a la luz un nuevo informe de la muerte del pequeño Lucca en Almería: giro en el caso

Cuándo emiten el discurso del rey Felipe VI: horarios y dónde verlo por Navidad 2025

Cuándo emiten el discurso del rey Felipe VI: horarios y dónde verlo por Navidad 2025