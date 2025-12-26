Adiós a los grandes: 20 figuras inolvidables que nos dejaron en 2025

El 2025 se despide con un dolor palpable: personalidades que marcaron la música, el cine, la literatura, el arte y la ciencia nos han dejado, dejando un vacío imposible de llenar. Este repaso reúne en orden cronológico a 20 figuras cuya vida y legado siguen presentes en nuestra memoria y cultura colectiva. Estas son las 20 muertes más significativas de 2025: marcaron generaciones.

1 Gene Hackman – 18 de febrero de 2025

El actor Gene Hackman CC

El icónico actor Gene Hackman, recordado por 'French Connection' y 'Sin Perdón', nos dejó en 2025, consolidando su estatus de leyenda del cine estadounidense .Falleció por una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica, con "evidencia de enfermedad de Alzheimer avanzada", que tuvo una influencia significativa.

2 Tony Isbert – 19 de febrero de 2025

El actor Tony Isbert Mediaset España

El actor cántabro Tony Isbert falleció a los 74 años a causa de un neumotórax. Nieto del mítico Pepe Isbert, Tony consolidó su carrera en cine y teatro, participando en clásicos de la escena española. Su legado sigue vivo en generaciones de intérpretes.

3 Roberta Flack – 24 de febrero de 2025

Roberta Flack CC

La voz de Roberta Flack, autora de 'Killing Me Softly', falleció por una esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su sensibilidad y talento la convirtieron en un referente del soul.

4 Juan Margallo – 2 de marzo de 2025

El actor y dramaturgo Juan Margallo CC

El actor y dramaturgo Juan Margallo, de 84 años, ha fallecido por complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica de cadera. Co-fundador de Uroc Teatro junto a Petra Martínez, Margallo fue un referente del teatro independiente, reconocido por su creatividad y compromiso social.

5 Richard Chamberlain – 29 de marzo de 2025

El actor Richard Chamberlain .

Richard Chamberlain, icono de miniseries clásicas como 'El pájaro espino', falleció, dejando un legado imborrable en televisión. Su muerte fue consecuencia de un accidente cerebrovascular.

6 Ángel del Pozo – 29 de marzo de 2025

El actor Juan del Pozo .

El veterano Ángel del Pozo, 90 años, destacó en más de 70 películas, dejando huella como un pilar del cine español de los años 60 y 70. Falleció por una larga enfermedad.

7 Val Kilmer – 1 de abril de 2025

El actor Val Kilmer CC

El actor Val Kilmer, famoso por 'Top Gun' y 'Tombstone', falleció por una neumonía. Su versatilidad y fuerza interpretativa lo hicieron inolvidable.

8 Brian Wilson – 11 de junio de 2025

Brian Wilson CC

Co-fundador de The Beach Boys, Brian Wilson, nos dejó por un paro respiratorio al que contribuyeron una sepsis y una cistitis.. Su genialidad como compositor y legado en la música pop y rock son incalculables.

9 Michael Madsen – 3 de julio de2025

El actor Michael Madsen CC

Michael Madsen, estrella de películas de Quentin Tarantino, ha fallecido por un paro cardiorrespiratorio. Actor de culto, su intensidad marcó el cine independiente y de acción.

10 Rafael Peralta – 4 de julio de 2025

Rafael Peralta .

El rejoneador Rafael Peralta nos dejó por una neumonía, dejando un legado imborrable en la tauromaquia a caballo.

11 Ozzy Osbourne – 22 de julio de 2025

El cantante Ozzy Osbourne CC

El 'Príncipe de las Tinieblas' Ozzy Osbourne murió a los 76 años. Como líder de Black Sabbath, revolucionó el heavy metal y dejó un impacto imborrable en la música global. Falleció por un ataque al corazón.

12 Manuel de la Calva – 26 de agosto de 2025

El músico Manuel de la Calva RTVE

Manuel de la Calva, mitad del legendario Dúo Dinámico, falleció por una fibrosis pulmonar. Su música y voz permanecen en la memoria musical de España.

13 Eusebio Poncela – 27 de agosto de 2025

El actor Eusebio Poncela RTVE

El actor español Eusebio Poncela, de 79 años, falleció por un cáncer dejando un legado artístico imborrable, reconocido por su valentía e innovación en cine y teatro.

14 Gustavo Torner – 6 de septiembre de 2025

Gustavo Torner Captura

El pintor y escultor español Gustavo Torner, referente del arte abstracto, falleció a los 100 años. Su obra sigue inspirando a artistas contemporáneos.

15 Robert Redford – 16 de septiembre de 2025

El actor Robert Redford CC

La leyenda de Hollywood Robert Redford falleció a los 89 años. Fundador del Sundance Institute y activista medioambiental, su legado artístico y cultural sigue inspirando al cine independiente mundial. La causa de su muerte no ha trascendido

16 Jilly Cooper – 5 de octubre de 2025

La escritora Jilly Cooper CC

La escritora británica Jilly Cooper murió dejando un legado literario de humor, crítica social y romanticismo. Su muerte se produjo tras un accidente doméstico.

17 John Gurdon – 7 de octubre de 2025

El Premio Nobel John Gurdon CC

El Nobel de Biología John Gurdon ha fallecido a los 92 años. Su trabajo en clonación y reprogramación celular cambió la medicina moderna y la biología regenerativa.

18 Diane Keaton – 11 de octubre de 2025

La actriz Diane Keaton CC

La emblemática actriz Diane Keaton, ganadora del Oscar por Annie Hall, falleció. Su talento y estilo dejaron una marca imborrable en Hollywood. La intérprete falleció tras una larga y complicada enfermedad.

19 D'Angelo – 14 de octubre de 2025

El músico D'Angelo CC

El influyente músico D'Angelo, de 51 años, falleció por un cáncer de páncreas. Referente del neo-soul, su estilo y discos marcaron una generación y continúan inspirando artistas contemporáneos.

20 Encarnita Polo – 14 de noviembre de 2025

La actriz y cantante Encarnita Polo FB

La cantante y actriz Encarnita Polo, de 86 años, fue asesinada en la residencia Decanos en Ávila. Su éxito 'Paco, Paco, Paco' y su estilo flamenco-pop la convirtieron en un icono. La investigación de su muerte por presunto estrangulamiento conmocionó a España.

2025 ha sido un año de despedidas que nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la fuerza del legado. Cada una de estas 20 figuras dejó una huella imborrable en la cultura, la música, el cine, el arte y la sociedad. Sus obras, canciones y enseñanzas continúan inspirando a millones, recordándonos que, aunque se hayan ido, siguen vivos en nuestra memoria colectiva.