Adiós MTV: cierra la mayoría de emisoras y pone fin a una era

Adiós MTV. La mítica cadena de televisión ha anunciado el cierre de la mayoría de emisoras a nivel internacional y pone, de este modo, final a una era en la que destacó como la principal cadena de televisión musical e icono de la cultura pop.

El cierre de la mayoría de canales de MTV evidencia el proceso de cambios en el consumo de contenidos audiovisuales, que ahora aparecen dominados por internet, la proliferación de plataformas y el formato streaming.

MTV revolucionó en 1981 el consumo de música con la difusión de videoclips, pero ahora se ve obligada a redefinirse en un mercado donde la televisión lineal pierde cada vez mayor peso cuando los espectadores tienen la posibilidad de definir el consumo de contenidos a la carta.

En este proceso de cierre, la compañía integrada en Paramount Global ha optado por concentrar todos los recursos disponibles en contenidos digitales a través de internet y sus propias plataformas, alejándose de la televisión lineal tradicional.

Cierre de MTV: el final de una era

La cadena MTV inició sus emisiones en 1981 con el videoclip 'Video Killed the Radio Star', un gesto cargado entonces de simbolismo que marcó el punto de partida de una nueva era en el mundo de la música.

La programación de la cadena de televisión impulsó multitud de carreras artísticas, consolidó nuevas modas y estéticas juveniles y transformó el marketing musical con formatos también inéditos como reality shows y videopremieres.

Pero todo cambió con la llegada de internet y plataformas como Spotify, Youtube, Instagram, X o TikTok. La audiencia joven, el principal nicho de MTV, migró hacia internet y dejó el modelo de televisión lineal en un segundo plano.

A pesar del cierre de las cadenas de MTV, la marca continuará operando en redes sociales, eventos y productos digitales. La estrategia indica que se reforzará la identidad histórica en nuevos formatos y adaptándose a los cambios.