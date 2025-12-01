Los Replicantes
Buscar

Televisión

Adiós MTV: cierra la mayoría de emisoras y pone fin a una era

La mítica cadena musical se ha visto afectada por el auge de internet y la crisis del modelo de televisión lineal.

Adiós MTV: cierra la mayoría de emisoras y pone fin a una era
Canal MTV Foto: MTV
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

01 Diciembre 2025 11:20 (hace 8 horas)

Adiós MTV. La mítica cadena de televisión ha anunciado el cierre de la mayoría de emisoras a nivel internacional y pone, de este modo, final a una era en la que destacó como la principal cadena de televisión musical e icono de la cultura pop.

Vídeos Los Replicantes

El cierre de la mayoría de canales de MTV evidencia el proceso de cambios en el consumo de contenidos audiovisuales, que ahora aparecen dominados por internet, la proliferación de plataformas y el formato streaming.

MTV revolucionó en 1981 el consumo de música con la difusión de videoclips, pero ahora se ve obligada a redefinirse en un mercado donde la televisión lineal pierde cada vez mayor peso cuando los espectadores tienen la posibilidad de definir el consumo de contenidos a la carta.

En este proceso de cierre, la compañía integrada en Paramount Global ha optado por concentrar todos los recursos disponibles en contenidos digitales a través de internet y sus propias plataformas, alejándose de la televisión lineal tradicional.

Cierre de MTV: el final de una era

La cadena MTV inició sus emisiones en 1981 con el videoclip 'Video Killed the Radio Star', un gesto cargado entonces de simbolismo que marcó el punto de partida de una nueva era en el mundo de la música.

La programación de la cadena de televisión impulsó multitud de carreras artísticas, consolidó nuevas modas y estéticas juveniles y transformó el marketing musical con formatos también inéditos como reality shows y videopremieres.

Pero todo cambió con la llegada de internet y plataformas como Spotify, Youtube, Instagram, X o TikTok. La audiencia joven, el principal nicho de MTV, migró hacia internet y dejó el modelo de televisión lineal en un segundo plano.

A pesar del cierre de las cadenas de MTV, la marca continuará operando en redes sociales, eventos y productos digitales. La estrategia indica que se reforzará la identidad histórica en nuevos formatos y adaptándose a los cambios.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
Qué fue de Arantxa Bustos ('Gandía Shore): ahora está totalmente irreconocible

Qué fue de Arantxa Bustos ('Gandía Shore): ahora está totalmente irreconocible

¿Qué fue del chico del 'Leave Britney Alone'? Su espectacular cambio físico

¿Qué fue del chico del 'Leave Britney Alone'? Su espectacular cambio físico

12 momentazos que nos han dejado los VMAs para la Historia

12 momentazos que nos han dejado los VMAs para la Historia

Los 11 videoclips más raros de la historia de la música

Los 11 videoclips más raros de la historia de la música

Contenidos que te pueden interesar
Confirmado por la Seguridad Social: si sufres esta adicción tienes pensión permanente

Confirmado por la Seguridad Social: si sufres esta adicción tienes pensión permanente

Alerta alimentaria: retiran estos dulces del supermercado por riesgo sanitario

Alerta alimentaria: retiran estos dulces del supermercado por riesgo sanitario

El PP enchufa a Carlos Mazón con una portavocía y una subida de sueldo de casi 9.000 euros

El PP enchufa a Carlos Mazón con una portavocía y una subida de sueldo de casi 9.000 euros

Muere la popular influencer Karen Sofía a los 25 años

Muere la popular influencer Karen Sofía a los 25 años

Sale a la luz el origen del brote de peste porcina africana en Cataluña: qué implica

Sale a la luz el origen del brote de peste porcina africana en Cataluña: qué implica

Confirmado por Dabiz Muñoz: este es el mejor cocido en Madrid

Confirmado por Dabiz Muñoz: este es el mejor cocido en Madrid

Qué es la organización terrorista neonazi The Base: desarticulada una célula en España

Qué es la organización terrorista neonazi The Base: desarticulada una célula en España

Adiós Mercadona: cambia el horario de sus supermercados en diciembre

Adiós Mercadona: cambia el horario de sus supermercados en diciembre