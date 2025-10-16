Qué fue de Arantxa Bustos ('Gandía Shore): ahora está totalmente irreconocible

Los Replicantes
Arantxa Bustos se hizo realmente famosa por su participación en 'Gandía Shore' de MTV y después tuvo una incursión en Telecinco.

Arantxa Bustos, concursante de 'Gandía Shore' Foto: MTV España
16 Octubre 2025 16:55

Se han cumplido 12 años del estreno de 'Gandía Shore', el formato reality que revolucionó la televisión por entonces, cuando fue emitido por primera vez en MTV. El programa se extendió entre octubre de 2012 y enero de 2013 pero, a pesar de su gran éxito en el tiempo, solo duró una temporada.

El formato se basaba en meter en una casa en Gandía a un grupo de ocho jóvenes que convivieron durante un verano. Se trataba de la versión española del formato estadounidense 'Jersey Shore', que también contaba con una edición británica, 'Geordie Shore'.

El éxito del programa y su buen casting permitió lograr grandes estrellas de la telerrealidad, como Arantxa Bustos. Conocida como 'la reina de las tarimas', logró momentos inolvidables después de llegar al formato con tan solo 21 años.

La nueva vida de Arantxa de 'Gandía Shore': así está ahora 'la reina de las tarimas'

Después de haber participado en 'Gandía Shore', Arantxa Bustos decidió continuar en el mundo de la televisión, lo que le llevó a participar en el spin-off 'Super Shore' en todas sus temporadas y, posteriormente, en la edición de 'Supervivientes' emitida en 2015 en Telecinco.

Arantxa Bustos ha continuado publicando en redes sociales
Arantxa Bustos ha continuado publicando en redes sociales Instagram @arantxabustos

Esta incursión en Telecinco, sin embargo, representaba realmente su regreso a la principal cadena de Mediaset España. Su verdadero inicio en el mundo de la televisión se produjo en 2012 como pretendienta de Vicente One en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Arantxa Bustos logró gran relevancia mediática en Gandía Shore
Arantxa Bustos logró gran relevancia mediática en Gandía Shore Instagram @arantxabustos

Sin embargo, esta vuelta a Telecinco también supuso el final de su carrera televisiva. Después de haber sido expulsada de la isla de Cayos Cochinos, Arantxa Bustos no volvió a aparecer en la pequeña pantalla ni tampoco contó con mayor espacio, como sí ocurrió con otros compañeros como Ylenia, Labrador o Abraham.

Arantxa Bustos se mantiene alejada de la televisión
Arantxa Bustos se mantiene alejada de la televisión Instagram @arantxabustos

Desde entonces, su vida ha sido muy discreta. En 2019 abrió su propia tienda de ropa a través de internet, llamada Artx Shop. Sin embargo, no se ha vuelto a publicada nada desde el año 2020, por lo que el negocio dejó de contar con este canal desde entonces.

Arantxa Bustos acumula miles de seguidores en redes sociales
Arantxa Bustos acumula miles de seguidores en redes sociales Instagram @arantxabustos

En todo caso, Arantxa Bustos sí se ha dejado ver a través de las redes sociales, donde se puede apreciar que ha experimentado un notable cambio físico. Su estilo ha virado a una imagen más natural y alejada del momento en el que tenía encima el foco mediático.

