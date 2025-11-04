Los Replicantes
Adiós H&M: cierra estas 28 tiendas en España

La multinacional H&M se encuentra ejecutando un importante cambio en su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.

Una tienda H&M Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

04 Noviembre 2025 16:25 (hace 5 horas)

Adiós H&M. La multinacional del 'fast fashion' está realizando un drástico giro en su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias del 'retail', que dan mayor importancia a la plataforma digital y el auge de competidores como Amazon, Shein y Zalando.

Los consumidores cada vez están menos dispuestos a desplazarse hasta una tienda física para adquirir productos. Por este motivo, las multinacionales optan por recortar su red comercial a pie de calle para concentrarla en puntos turísticos o masificados, así como apostar por la experiencia de compra con una imagen más cuidada y la inclusión de elementos atractivos adicionales.

Una de las empresas que ha evidenciado este giro comercial es el Grupo El Corte Inglés, que se ha visto obligado a cerrar algunos centros comerciales El Corte Inglés en España en pleno giro comercial. Muchos clientes ya no acuden a la tienda para comprar productos de primeras marcas como Lacoste, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Carolina Herrera, Louis Vuitton, Gucci, Guess, Pepe Jeans, El Ganso, Scalpers o GAP. Por el contrario, apuestan por plataformas digitales.

Cierre de H&M: se desprende de estas 28 tiendas en España

En este contexto, la multinacional H&M se encuentra en pleno reposicionamiento comercial, en un proceso que implica el cierre de 28 tiendas en España. Este movimiento conlleva un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaba inicialmente a 588 personas, pero que ha quedado reducido hasta 492 gracias al diálogo social.

Los cierres han afectado a diversos puntos de España y ha supuesto la desaparición de tiendas emblemáticas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, H&M ha cerrado tiendas relevantes como H&M Gran Vía, H&M Espacio Torrelodones, H&M Madrid Sur y H&M Pueblo Nuevo.

La multinacional H&M tiene el reto de adaptarse a las nuevas tendencias del retail
La multinacional H&M tiene el reto de adaptarse a las nuevas tendencias del retail CC

Además, en Andalucía se han clausurado las tiendas de Área Sur (Jerez), Las Dunas (Sanlúcar de Barrameda), Puerta Europa (Algeciras), Los Alcores (Alcalá de Guadaira), Nervión Plaza (Sevilla) y Mediterráneo (Almería).

El cierre de estas tiendas, entre otras, evidencia el plan de la multinacional sueca H&M por reformar su modelo de negocio y trabajar para adaptarse a los cambios en el 'retail'. La enseña afronta la crisis del comercio a pie de calle, el desafío de nuevos 'retailers' digitales y la preferencia de los consumidores por la compra online.

