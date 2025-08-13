Un activista marroquí al líder de VOX en Murcia: "No te conoces ni tu Constitución"

José Ángel Antelo, líder de VOX en Murcia, será investigado por delito de odio en los altercados en Torre Pacheco, tal y como ya pidió la Fiscalía. Como si nada hubiera pasado, el político ha participado este martes 12 de agosto en el programa de Cuatro, 'En boca de todos'.
David Aleman, presentador del programa, ha aprovechado la intervención de Antelo para preguntarle acerca de una nueva polémica relacionada con VOX: el partido ha ordenado el cierre de un campamento musulmán. 'Mini Muslim Camp' es un lugar en el que niños de entre 6 y 12 años pueden aprender cosas relacionadas con el islam. La respuesta de Antelo fue: "El que venga a nuestro país que se adapte a nuestra forma de vivir".
La intervención de MohammedyPunto se vuelve viral en redes
El político de VOX ha continuado su defensa diciendo que los musulmanes sacan del colegio a niñas de 12 años para casarlas en contra de su voluntad. Son estas palabras las que han hecho intervenir a MohammedyPunto, activista marroquí, que le ha contestado lo siguiente: "¿Por qué estigmatiza una creencia religiosa de un país como Marruecos diciendo estas cosas?", ha continuado lanzando otra pregunta: "¿Esto es libertad de expresión, decir estas barbaridades de los musulmanes?"
???? Vaya repaso le ha dado Mohamed al Antelo (VOX) pic.twitter.com/5kHudSPdih— Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 12, 2025
Mohammed toma protagonismo en este debate y le pide a Antelo que cuente que los marroquíes son los que más cotizan en este país, en cambio, el líder político se excusa con que: "no venía a gritar con nadie" y cambia de tema dejando, una vez más, en muy mal lugar a los marroquíes: "Lo que queremos en nuestros barrios es que haya paz y convivencia. No queremos delincuencia".
Antelo continúa afirmando que desconoce la finalidad de este campamento musulmán, pero asume también que va en contra de la cultura y las libertades democráticas del país y que por eso no se puede apoyar. Ante estas afirmaciones, Mohammed, un poco acalorado, expone: "El adaptarse a un país es respetar las normas y la cultura, pero yo no estoy obligado a hacer la cultura de ese país, a comer jamón, a salir en Semana Santa... ¡No te conoces ni tu Constitución!".