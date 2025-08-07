Los obispos cargan por la censura al culto musulmán en Jumilla: "No cabe en democracia"

El Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) ha aprobado la moción presentada por el único edil de VOX para vetar el culto musulmán en la vía pública y espacios municipales. Para ello, ha sido fundamental el voto favorable del PP, que a pesar de la polémica se ha reafirmado en su decisión.

Ante esta cuestión, la Conferencia Episcopal, que representa a los obispos en España y a la mayor confesión del país (Iglesia Católica), ha advertido sobre el riesgo que supone una limitación del culto a un sector de la población porque "atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas", pero también a las personas no creyentes.

La esencia de la norma de PP y VOX en Jumilla puede ser inconstitucional Envato Elements

"Hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas", ha criticado la Conferencia Episcopal Española, sobre una norma que podría vulnerar en su esencia el artículo 16 de la Constitución, que reconoce la libertad de culto y el derecho de los ciudadanos a mostrar sus creencias religiosas sin discriminación.

"Deriva extremista"

La propuesta apoyada por PP y VOX en Jumilla (Murcia) ha generado una fuerte polémica. El Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones ya ha anunciado que vigilará de cerca todos los discursos de odio que se puedan derivar de esta norma, a través del Observatorio Contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

El Ejecutivo considera que las formaciones conservadoras emplean los pequeños municipios en los que gobiernan como laboratorio de las medidas que implantarían bajo un hipotético gobierno de España aupado por ambas formaciones. Además, creen que es una muestra de "la deriva extremista y excluyente de los gobiernos de la derecha con la ultraderecha".

Las fiestas en el objetivo de las derechas son el Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán y el Eid al-Adha. Ambas son fiestas muy importantes para la comunidad musulmana, y la del cordero se caracteriza por su carácter familiar, como en Navidad, que lleva a rezos colectivos en su inicio.