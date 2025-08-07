Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

Los obispos cargan por la censura al culto musulmán en Jumilla: "No cabe en democracia"

Los obispos españoles denuncian que la norma de PP y VOX "atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano".

Los obispos cargan por la censura al culto musulmán en Jumilla: "No cabe en democracia"
Rezo musulmán Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

07 Agosto 2025 17:23 (hace 8 horas)

El Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) ha aprobado la moción presentada por el único edil de VOX para vetar el culto musulmán en la vía pública y espacios municipales. Para ello, ha sido fundamental el voto favorable del PP, que a pesar de la polémica se ha reafirmado en su decisión.

Vídeos Los Replicantes

Ante esta cuestión, la Conferencia Episcopal, que representa a los obispos en España y a la mayor confesión del país (Iglesia Católica), ha advertido sobre el riesgo que supone una limitación del culto a un sector de la población porque "atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas", pero también a las personas no creyentes.

La esencia de la norma de PP y VOX en Jumilla puede ser inconstitucional
La esencia de la norma de PP y VOX en Jumilla puede ser inconstitucional Envato Elements

"Hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas", ha criticado la Conferencia Episcopal Española, sobre una norma que podría vulnerar en su esencia el artículo 16 de la Constitución, que reconoce la libertad de culto y el derecho de los ciudadanos a mostrar sus creencias religiosas sin discriminación.

"Deriva extremista"

La propuesta apoyada por PP y VOX en Jumilla (Murcia) ha generado una fuerte polémica. El Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones ya ha anunciado que vigilará de cerca todos los discursos de odio que se puedan derivar de esta norma, a través del Observatorio Contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

El Ejecutivo considera que las formaciones conservadoras emplean los pequeños municipios en los que gobiernan como laboratorio de las medidas que implantarían bajo un hipotético gobierno de España aupado por ambas formaciones. Además, creen que es una muestra de "la deriva extremista y excluyente de los gobiernos de la derecha con la ultraderecha".

Las fiestas en el objetivo de las derechas son el Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán y el Eid al-Adha. Ambas son fiestas muy importantes para la comunidad musulmana, y la del cordero se caracteriza por su carácter familiar, como en Navidad, que lleva a rezos colectivos en su inicio.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Una influencer desata la ira de tiktokers catalanes tras mostrar su "truco" con el fuet
  8. Qué es la estafa del Bizum inverso: hay más de 200 víctimas en España
  9. Cambios en el abono transporte de Madrid: este es el nuevo modelo que entrará en vigor
  10. Todo el mundo me pregunta por el giro de Mercadona este verano: arrasa sus supermercados
Artículos relacionados
Por qué es inconstitucional prohibir actos islámicos: la norma de PP y VOX en Murcia

Por qué es inconstitucional prohibir actos islámicos: la norma de PP y VOX en Murcia

La Fiscalía investiga al líder de VOX en Murcia por delito de odio en las "cacerías" a migrantes

La Fiscalía investiga al líder de VOX en Murcia por delito de odio en las "cacerías" a migrantes

El PSOE de Murcia se ofrece al PP para que rompa con VOX por la "cacería" de Torre Pacheco

El PSOE de Murcia se ofrece al PP para que rompa con VOX por la "cacería" de Torre Pacheco

Detenido un candidato de VOX por explotar a su empleado y cobrar su Ingreso Mínimo Vital

Detenido un candidato de VOX por explotar a su empleado y cobrar su Ingreso Mínimo Vital

Contenidos que te pueden interesar
Este es el primer país con edad máxima para conducir: te quitará el carné

Este es el primer país con edad máxima para conducir: te quitará el carné

Adiós Mercadona: el supermercado de Cantabria que ya le supera en Castilla y León

Adiós Mercadona: el supermercado de Cantabria que ya le supera en Castilla y León

Cuándo se cobra la pensión en agosto de 2025: fechas en BBVA, Caixabank, Santander...

Cuándo se cobra la pensión en agosto de 2025: fechas en BBVA, Caixabank, Santander...

Denunciado por vender una piedra del Acueducto de Segovia: cuánto pedía en internet

Denunciado por vender una piedra del Acueducto de Segovia: cuánto pedía en internet

Los obispos cargan por la censura al culto musulmán en Jumilla: "No cabe en democracia"

Los obispos cargan por la censura al culto musulmán en Jumilla: "No cabe en democracia"

Ni un 3 % de los españoles piensan como Feijóo: "Las vacaciones están sobrevaloradas"

Ni un 3 % de los españoles piensan como Feijóo: "Las vacaciones están sobrevaloradas"

Quién es Jorge Pérez Naharro: director de Gabinete del director de Gabinete en Moncloa

Quién es Jorge Pérez Naharro: director de Gabinete del director de Gabinete en Moncloa

¿Cuándo acaba la ola de calor en España? La AEMET ya tiene fecha

¿Cuándo acaba la ola de calor en España? La AEMET ya tiene fecha