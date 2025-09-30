Los Replicantes
A partir de 2026 tienes que llevar esto en el coche si no quieres ser multado

Llega un nuevo dispositivo que nos ayudará a estar mejor localizados en caso de accidente y será obligatorio llevarlo en el coche.

Señal de emergencia V16 Foto: DGT
Andrea Torrente

30 Septiembre 2025 16:12 (hace 6 horas)

Los conductores españoles deberán llevar un nuevo objeto en el coche si no quieren ser multados. A partir de 2026, entrará en vigor una nueva ley en materia de seguridad vial. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha impuesto que este dispositivo específico deberá llevarlo todos los coches.

Esta nueva ley se aprueba con el objetivo de mejorar la visibilidad y disminuir la probabilidad de accidente cuando nos quedamos averiados en medio de la carretera.

¿Qué tendremos que llevar en el coche a partir de 2026?

A partir de 2026, podemos tirar los triángulos de emergencias porque habrá que sustituirlos por la señal de emergencia V16. Se trata de un dispositivo luminoso que va conectado a la red del coche y emite una señal de emergencia en caso de avería o accidente.

La señal de emergencia V16 será obligatoria desde 2026
Esta nuevo objeto se guardará en la guantera y habrá que asegurarse de llevarlo cargado. El mecanismo va conectado a la plataforma DGT 3.0 que emite la ubicación en tiempo real del vehículo, esto sirve también para alertar al resto de conductores y evitar el riesgo de colisión.

Esta nueva versión del triángulo de emergencias lleva baterías que duran hasta 18 meses y un servicio de geolocalización de 12 años. No harán falta pagar ninguna tarifa o suscripción.

En caso de ser necesaria su utilización el V16 irá colocado en la parte más alta del vehículo para facilitar su visibilidad. Si no podemos acceder al techo porque no llegamos, tendrás que dotar al V16 de algún imán u otro medio que te permita colocarlo en la puerta del conductor. El dispositivo está preparado para ser visto a un kilómetro de distancia.

Para comprarlo existe una página en el apartado de Marcas y modelos certificados de la DGT, dentro de 'Dispositivos de preseñalización V16', para saber que tipos de modelos puedo comprar. En caso de no hacerlo y que se entere la policía, las multas serán de 80 euros.

