10 ideas para el Día de los Santos Inocentes: historia y bromas

El 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, un día en el aparecen las risas, las sorpresas, el ingenio. Una fecha en la que se gastan bromas, a veces, un tanto pesadas, otras más divertidas. Esta tradición cargada de humor se remonta muchos años atrás y, en su origen, no era algo tan divertido.

Origen de los Santos Inocentes

El Día de los Santos Inocentes aparece, por primera vez, en el Nuevo Testamento —en el libro sagrado de la 'Biblia'—, en un episodio recogido en el Evangelio de San Mateo. En este apartado se cuenta que el rey Herodes, al saber que había nacido el niño Jesús, mandó matar a todos los niños menores de dos años que se encontraban en Belén. Así, eliminaría la posible amenaza que suponía Jesús para su trono.

San José tuvo un sueño en el que se le apareció un ángel que le ordenaba hacer un viaje con su familia a Egipto para evitar esta tragedia, así Jesús sobrevivió a esta masacre. Y los niños que fueron víctimas de esta matanza se les conoce como los 'Santos Inocentes'.

Matanza de los Inocentes CC

Esta tradición fue engendrada por la Iglesia Católica en el siglo IV para rememorar a las víctimas. Con el paso de los años, esta festividad se mezcló con tradiciones paganas y carnavalescas, transformando su origen sombrío en un día de bromas e ingenio.

Las bromas que realizamos en la actualidad, cada 28 de diciembre, tienen su origen en la época medieval, cuando las fiestas de Los Locos y las Saturnales romanas dejaban invertir los roles sociales por un día. Una fecha en la que las personas tenían vía libre para desmadrarse un poco, la autoridad se burlaba y los clérigos se disfrazaban. La Iglesia intentó frenar esta tradición, llegando a parar el cambio de roles, pero el espíritu de la broma sigue presente.

Vamos a hacer un repaso por algunas bromas típicas de este día, desde las más típicas como cambiar la hora en todos los relojes de la casa a las más actuales y virales en redes sociales como la "anécdota" interminable. Seguro que alguna te apuntas para hacérsela a esa persona que tienes en mente y si prefieres ser espectador aquí tienes algunas bromas para que no te la cuelen.

1 Cambiar el azúcar por la sal o viceversa

Cambiar la sal por azúcar, un clásico en los Santos Inocentes Pexels

Si hay una broma por excelencia es esta. Quién no ha escuchado, vivido o hecho alguna vez esta broma tan inofensiva y tan asquerosa en algunas ocasiones. ¿Alguna vez has probado un café salado? Pues sí, se trata de la broma más extendida, cambia el azúcar por sal o la sal por azúcar, el 28 de diciembre es un buen momento para recordarla y volvérsela a jugar a esa persona para reíros un rato.

2 Atrasa o adelanta las horas del reloj

Cuando tus víctimas estén despistadas será el momento ideal para coger todos los relojes y cambiar la hora. Puedes ser bueno y que todos lleguen a sus destinos o quedadas con mucha antelación o un poco más malo y que lleguen tarde; atrasar o adelantar el tiempo será tu poder especial.

3 La aparición del "enano" o del maniquí

La aparición del "enano" o maniquí se considera de las "inocentadas" más miedosas. Puedes utilizar a un maniquí o disfrazarte tu mismo con una larga gabardina y ponerte de rodillas frente a la puerta para simular que eres un enano. Cuando estés colocado llama a la puerta y quédate inmóvil, el susto está asegurado.

4 El 'monigote'

Si hay una broma que esté relacionada con el Día de los Santos Inocentes es esta. Es típico colocar un monigote blanco en la espalda de nuestra víctima. Coge el papel con la forma de esta figura y con cinta adhesiva pégala en la espalda de la persona que quieras con cuidado para que no se entere, puedes darle un abrazo como excusa y pegárselo justo en ese momento. Así, todo el mundo cada vez que le vea por detrás sabrá que día es.

5 Sustos clásicos

El 28 de diciembre también puedes aprovechar y asustar a quien quieras de la manera más tradicional, escóndete detrás de una puerta y cuando pase alguien: ¡Buh! Todos los rincones son válidos e, incluso, la oscuridad puede ser un gran aliado para hacer el susto más aterrador.

6 Broma telefónica

Broma telefónica Envato elements

Es una broma que se ha puesto de moda en los últimos años, encontramos páginas webs que ofrecen estos servicios, cadenas de radio e incluso aplicaciones. Pero si buscas una forma más económica, coge a alguien que su voz no sea reconocida por la víctima y con un poco de imaginación hazle una broma graciosa o pesada, esa elección ya es tuya. Unos ejemplos pueden ser el descubrimiento de una infidelidad, una multa de tráfico o que ha sido ganador de un premio inventado.

7 El timbre

Una broma clásica, pero que no pasa de moda. Coloca un palillo o algo similar en el interruptor del timbre de la casa donde quieras hacer la inocentada. El sonido del timbre será eterno y sacará de sus casillas a los que se encuentren dentro de la vivienda.

8 Una fingida declaración de amor

Esta inocentada se puede hacer de dos maneras, los más valientes la realizarán en persona y los más reservados por WhatsApp. Se trata de revelarle tu amor a una persona, hacer una falsa declaración de amor. No esperes mucho para decirle a la víctima que es una inocentada porque la respuesta te puede pillar por sorpresa.

9 Embarazo falso

Puedes echarle imaginación y buscar una foto con una mano sujetando un predictor que se parezca a la tuya y enviársela por WhatsApp a la víctima. Esta inocentada es un poco basta y hay que tener cuidado porque no se deben jugar con estos temas.

10 La anécdota interminable

Una inocentada que se está haciendo viral en los últimos tiempos es esta. Empieza a contarle una historia por audios de WhatsApp a quien tu quieras y cuando vayas a contar lo que ha pasado tienes que cortar el audio y mandarlo sin decir realmente nada. Manda unos cuantos audíos así, hasta que la víctima se desespere. "No te vas a creer lo que me ha pasado... Me ha llamado y" dejas así el audio que parezca que se ha cortado y lo mandas, sigue haciendo lo mismo: "Entonces yo me he vuelto loca y le he dicho que". Las risas están aseguradas.