Vende una casa de 30 metros cuadrados como un palacio: las redes estallan

La problemática en el acceso a la vivienda es un problema de gran alcance. Los elevados precios de los inmuebles se suman a la falta de oferta, especialmente en las grandes ciudades, que han llevado a que España registre una de las edades más altas de emancipación en Europa.

Pero los precios no son el único problema. La proliferación de auténticos zulos e infraviviendas en todo tipo de plataformas están dificultando que los jóvenes y toda la población tenga un acceso asegurado a vivienda digna. Mientras tanto, España continúa con una de las tasas más bajas de vivienda pública.

En este contexto, Dani García, ex concursante de 'La isla de las Tentaciones', ha compartido en su TikTok @winnbuilders el resultado de la reforma de una vivienda de 30 metros cuadrados. El objetivo de esta intervención ha sido optimizar al máximo todo el espacio disponible.

"Si crees que 30 metros cuadrados de casa no dan para nada, prepárate porque vas a flipar", explica el joven, que pasa a mostrar el resultado de la obra. "Este es el resultado final, la casa estaba totalmente derruida y el cliente no sabía si comprarla o no, porque no sabía si iba dar abasto los metros que tenía", ha señalado.

"El problema no está en el tamaño, sino en cómo está distribuida la vivienda", recalca el protagonista, que defiende que no importa tanto el tamaño de la vivienda sino cómo se ha ejecutado la distribución o aprovechado el espacio disponible: ""Hemos demostrado que en una casa de 30 metros se puede vivir mejor que en un piso de 100 mal distribuidos... Y tú, ¿vivirías en esta casa?".

Las redes estallan

El vídeo ha acumulado más de 200.000 reproducciones y supera los 2.000 'me gusta', así como multitud de comentarios. La mayoría de usuarios han criticado precisamente la vivienda, puesto que consideran que el espacio no permite tener una vivienda digna.

Imagen del comedor y dormitorio completamente juntos Captura

"Ahí no se puede vivir", "Ni aunque sea solo, ni de coña", "Exactamente, en una casa de 30 metros no se puede vivir", critican algunos usuarios. Otros ponen de relieve algunas cuestiones, como qué ocurriría si en esa vivienda se cocina, especialmente frituras, por el olor de la ropa.