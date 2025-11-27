Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración

Un miembro de la familia de la portavoz de la Casa Blanca ha sido detenido por los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, según informan los medios estadounidenses. Se trata de la portavoz Karoline Leavitt y su familiar identificado como inmigrante ha sido Bruna Caroline Ferreira, brasileña y madre del sobrino de Leavitt.

La mujer residía en Estados Unidos con su visado caducado desde junio de 1999. La CNN ha explicado que el sobrino vive desde su nacimiento en New Hampshire con su padre Michael —hermano de Leavitt— y su progenitora no tiene ningún tipo de contacto con la portavoz de la Casa Blanca.

Ferreira había sido detenida por otro motivo, bajo sospecha por haber cometido una agresión, y se descubrió que tenía su visado caducado desde hace más de veinte años. La mujer fue arrestada en Revere, Massachusetts. Actualmente, se encuentra en un centro de detención para inmigrantes en Luisiana para ser deportada.

Todd Pomerleau, abogado de Ferreira, defiende que su cliente no tiene antecedentes legales y que fue detenida sin orden judicial cuando iba en su vehículo y que se encontraba, justo, en proceso de obtener su permiso de residencia permanente.

GoFundMe

Es la página web que lleva la hermana de Ferreira con la intención de conseguir 30.000 dólares para sus gastos legales. En esta página las personas pueden hacer donativos desinteresadamente. "Ha hecho todo lo posible por construir una vida estable y honesta aquí" y "Ha mantenido su estatus legal a través del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), ha cumplido con todos los requisitos y siempre se ha esforzado por hacer lo correcto", es lo que señala la página web.

También aclaran que su detención es "especialmente dolorosa" para su hijo que tiene 11 años y "que necesita a su madre y espera cada día que ella esté en casa a tiempo para las vacaciones", explica la página también.

Karoline Leavitt

La portavoz es afiliada al Partido Republicano y la persona más joven en conseguir el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca. Leavitt tiene un estilo directo y combativo con la prensa, lo que ha hecho que se gane elogios y críticas por parte de los medios de comunicación.

La portavoz ha generado polémica en varias ocasiones. "Tu madre" fue lo que le respondió a un periodista y fue calificada de impertinente. En otra ocasión, atacó a una periodista llamándola "cerdita" porque se produjo polémica alrededor del presidente. Levitt es una fiel defensora de Trump y lo define como "muy franco y honesto".