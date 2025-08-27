Los Replicantes
Restablecido el AVE Madrid-Barcelona cortado por un incendio en Guadalajara

El servicio está interrumpido por un tramo afectado por las llamas entre Yebes y Brihuega, en la provincia de Guadalajara.

Trenes de AVE Foto: CC
Adrián Parrondo

27 Agosto 2025 17:36 (hace 11 horas)

Corte en el servicio de AVE. Adif ha suspendido la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un incendio en las inmediaciones de la vía en la provincia de Guadalajara.

El tramo afectado por este suceso es el ubicado entre Yebes y Brihuega, en la provnicia de Guadalajara (Castilla-La Mancha) de la vía de alta velocidad Madrid-Barcelona "por un incendio próximo a la vía".

Los trenes afectados por el incendio de Guadalajara: son el AVE Barcelona 14:00 - Madrid 17:19, que está detenido en Ariza. El AVE Barcelona 15:00 - Madrid 17:52, detenido en Calatayud AVE y el Madrid 16:27 - Figueres 20:31, que no ha salido.

Renfe ya ha confirmado que el servicio ha vuelto a ser restablecido tras apagarse el incendio que afectó a la circulación de la vía y se está recuperando el servicio progresivamente.

