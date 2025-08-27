Restablecido el AVE Madrid-Barcelona cortado por un incendio en Guadalajara

Corte en el servicio de AVE. Adif ha suspendido la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un incendio en las inmediaciones de la vía en la provincia de Guadalajara.

El tramo afectado por este suceso es el ubicado entre Yebes y Brihuega, en la provnicia de Guadalajara (Castilla-La Mancha) de la vía de alta velocidad Madrid-Barcelona "por un incendio próximo a la vía".

????Relación de trenes afectados por el incendio de Guadalajara:

????AVE Barcelona 14:00 - Madrid 17:19 Detenido en Ariza

????AVE Barcelona 15:00 - Madrid 17:52. Detenido en Calatayud

????AVE Madrid 16:27 - Figueres 20:31. Sin salida

Renfe ya ha confirmado que el servicio ha vuelto a ser restablecido tras apagarse el incendio que afectó a la circulación de la vía y se está recuperando el servicio progresivamente.