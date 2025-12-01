Sale a la luz el origen del brote de peste porcina africana en Cataluña: qué implica

Sale a la luz el origen del brote de peste porcina africana en Cataluña. El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha explicado que se encuentra en "un embutido, un bocadillo o un producto contaminado que haya llegado por carretera", ya que la zona afectada tiene alto tránsito de rutas de transporte, aunque la investigación sigue activa.

Los casos sospechosos de la peste porcina africana se encuentran en el entorno de Cerdanyola del Vallès, donde se registraron los primeros positivos. La zona afectada continúa acotada en un radio de seis kilómetros, aunque se vigila un perímetro de hasta 20 kilómetros que se podría ampliar en caso de nuevos contagios.

La Generalitat ha puesto el foco en la necesidad de controlar la población de jabalíes Envato Elements

Las pruebas realizadas en las explotaciones porcinas en el ámbito de control, así como las próximas, han descartado por el momento la presencia del virus en granjas de Cataluña. Sin embargo, las autoridades chinas han ordenado paralizar preventivamente las compras a una docena de empresas cárnicas de Barcelona.

Esta orden amenaza con un impacto económico destacable. Las exportaciones catalanas de carne han quedado retenidas en más de un centenar de países y se prevé que la reapertura a esos mercados internacionales sea lenta y muy complicada.

Cumplimiento de medidas de contención

Ante la gravedad que supone esta crisis, el conseller Òscar Ordeig ha pedido colaboración ciudadana en el cumplimiento de las restricciones y ha lamentado la elevada presencia de jabalíes en el territorio de Cataluña. Además, ha insistido en la importancia de reducir esta población para evitar nuevos episodios de estas características.

La Generalitat está llevando a cabo importantes acciones para contener la propagación del virus, con el veto de la entrada a todas las zonas afectadas. Se prohíbe el paso de vecinos y visitantes en lugares de alto riesgo. Algunas personas ya se han saltado las normas, por lo que la Generalitat ha amenazado con una política de tolerancia cero y la imposición de sanciones.