Sale a la luz la brutal revelación de Daniel Guzmán sobre la muerte de Verónica Echegui

Luto en el mundo del cine español por la repentina muerte de la actriz Verónica Echegui con tan solo 42 años. La intérprete padecía un cáncer que tan solo conocían pocas personas de su entorno más cercano y no había trascendido al público.

Entre esas personas que tenían conocimiento de la situación real de Verónica Echegui se encontraba el director Daniel Guzmán. El director se ha pronunciado sobre el trágico fallecimiento de la intérprete, donde ha confesado que no esperaba que la enfermedad evolucionara con tanta rapidez.

"Todas las pérdidas son complicadas, pero ella era maravillosa de verdad. Tenía una luz y un talento... A nivel humano era única", reveló en su intervención en el programa de Telecinco, donde abordó los últimos años de la intérprete.

"Durante los últimos meses no hablamos"

El actor no dudó en lanzar una dura confidencia sobre el final de la vida de la intérprete y su reacción al conocer su fallecimiento: "Durante los últimos meses no hablamos y, por eso, su muerte me pegó muy fuerte, no me lo esperaba. Se precipitó todo tan rápido que fue una pérdida difícil para todo el mundo".

Cuando Guzmán llegó al tanatorio, atendió a la prensa que estaba congregada y desveló que sí tenía conocimiento de la enfermedad de la actriz: "En la última etapa estuvimos para hacer un proyecto juntos. Yo lo mantuve con sensibilidad, en secreto, porque ella me pidió que fuera muy discreto".

Además, también ha recordado a Verónica Echegui su ex pareja, el actor Álex García: "Si algo estoy aprendiendo aquí y ahora es a aceptar, a no apretar, a dejar que sea la vida la que mande", ha respondido en una entrevista en Cadena SER.

"Si te enganchas a esas sensaciones sufres muchísimo. Porque, al final, la vida tiene sus planes y lo que vas aprendiendo es que, cuanto antes lo aceptes y te des cuenta de que lo importante es lo que tú hagas con lo que te ocurre, lo que tú sientas y la oportunidad que tienes ante cada nuevo evento de crecer y no de anclarte en el dolor, más libre te vas sintiendo", ha concluido sobre la trágica muerte de la actriz Verónica Echegui.