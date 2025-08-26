De qué ha muerto Verónica Echegui: sale a la luz la enfermedad que padecía

Luto en el mundo del cine español por la muerte de la actriz Verónica Echegui con tan solo 42 años este domingo, 24 de agosto. Su muerte ha generado gran conmoción por lo inesperado de la noticia y su edad, pero lo que nadie sabía era el secreto que había guardado durante tanto tiempo.

La intérprete, que fue protagonista en la mítica película 'Yo soy la Juani', llevaba varios años enfrentándose a un cáncer. "No lo llevaba en secreto, lo llevaba en la intimidad porque hay enfermedades que tienes que tener tratamiento y demás", ha afirmado la periodista Paloma Barrientos en 'Tardear' de Telecinco.

Barrientos ha revelado que la actriz también continuó desarrollando proyectos profesionales cuando su estado de salud se lo permitía: "Ha tenido ingresos... Muy poca gente lo sabía. Y una vez que se ha sabido, pues efectivamente coinciden determinadas cosas, parones profesionales.... Cada uno lo lleva con la intimidad que quiere o pueda", ha expresado en Telecinco.

La actriz Verónica Echegui ha muerto a los 42 años CC

La actriz enfrentaba un momento complicado y muy pocas personas conocían su verdadera situación personal. Uno de ellos era el actor Daniel Guzmán, con el que había pasado en compañía durante mucho tiempo. Por el momento no se ha concretado qué tipo de tumor maligno le fue diagnosticado.

Durante los días previos a su fallecimiento, Verónica Echegui se encontraba ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Su círculo más cercano desconocía la verdadera situación que enfrentaba, motivo por el que su fallecimiento ha generado una fuerte sorpresa, incluso entre compañeros de profesión con los que había trabajado en proyectos recientemente.

Despedida

La actriz Verónica Echegui ha sido despedida en el tanatorio de La Paz, en Madrid. Multitud de rostros han acudido para dar el último adiós a la intérprete. Entre ellos se encontraba Daniel Guzmán, que ha revelado detalles sobre los últimos meses de la actriz: "Me pidió que fuera muy discreto", ha expresado sobre el proyecto audiovisual en el que estaba trabajando.

#LoMásVisto | El actor Daniel Guzmán, entre lágrimas tras el fallecimiento de Verónica Echegui: "Es única. En la última etapa estábamos haciendo un proyecto juntos y me pidió que fuera muy discreto. Era una persona especial y autentica" https://t.co/cIpqlsdLp8 pic.twitter.com/3NcBJJNLGX — Europa Press (@europapress) August 26, 2025

Verónica Echegui nació en Madrid en 1983 y tenía una carrera muy consolidada en cine y televisión. Durante su trayectoria trabajó en producciones de renombre a nivel nacional e internacional. Su último proyecto, 'A muerte', fue estrenado en febrero de 2025, con una reflexión sobre la vida que ha marcado finalmente su despedida de la gran pantalla.