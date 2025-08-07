Sale a la luz el atestado del brutal atropello mortal en Retiro: vaciaba su maletero

El brutal atropello en la calle Doctor Esquerdo, en el distrito de Retiro de Madrid, ha dejado una víctima mortal. Se trata de una mujer que estaba vaciando el maletero de su vehículo en doble fila cuando, repentinamente, fue embestida en plena calzada.

Los hechos ocurrieron este miércoles, 6 de agosto, alrededor de las 11:40 horas, a plena luz del día. El autor del atropello conducía un todoterreno gris, Suzuki Jimny, cuando irrumpió contra la parte trasera de un vehículo tipo Smart de color rojo.

#Atropello mortal en Doctor Esquerdo, #Retiro.



Una mujer es atropellada cuando estaba cogiendo algo del maletero de su coche. @SAMUR_PC ha realizado maniobras de #RCP pero finalmente ha confirmado el fallecimiento.



Investiga lo ocurrido @policiademadrid. pic.twitter.com/YMyHGuvYr5 August 6, 2025

La mujer sufrió como consecuencia del atropello multitud de traumatismos y una parada cardiorrespiratoria. A pesar de que los efectivos de emergencias se desplazaron inmediatamente hasta el lugar de los hechos, los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida: estuvieron alrededor de 30 minutos practicándole maniobras de reanimación.

Qué ha ocurrido en el atropello de Retiro de Madrid: sale a la luz el atestado policial

Los hechos ocurrieron en el número 159 de la calle Doctor Esquerdo y hasta allí se desplazaron los efectivos de la Unidad de Atestados de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid, que han sometido al conductor a las habituales pruebas de alcohol y drogas.

En ambos casos, el conductor del vehículo siniestrado ha dado positivo. Después, ha sido detenido y se prevé que sea puesto a disposición judicial en los próximos días, acusado de los delitos de homicidio por imprudencia grave y conducción bajo los efectos del alcohol y drogas. Además, también se le podría incluir un delito de conducción temeraria si se demuestra que circulaba a mayor velocidad que la permitida. En el tramo solo se permite un máximo de 50 kilómetros por hora.

Ahora, el caso queda a la espera del desarrollo de las investigaciones. Los agentes quieren tomar nota de la declaración de los testigos, el rastreo de elementos visuales caídos en la calzada y el visionado de las cámaras de seguridad más próximas. A pesar de todo, ante la tipología del impacto (contra un coche), no se descarta que pudiera haber perdido de vista la carretera al emplear un teléfono móvil o que se viera influido por cualquier otro elemento de distracción.