Destituida Montse Tomé como seleccionadora femenina de fútbol: ya se conoce su sustituta

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha prescindido de Montse Tomé como seleccionadora femenina de fútbol. En su lugar, será sustituida por la entrenadora del conjunto sub'19, Sonia Bermúdez, así como contará como Laia Iturregui como segunda.

La RFEF, presidida por Rafael Louzán, ha adoptado una decisión que se había barajado durante los últimos días tras la Junta Directiva. Gran parte del equipo ya había renovado su contrato, pero el de Tomé todavía no se había firmado pese a que terminaba el 31 de agosto. Será a partir de entonces cuando su sustituta tome posesión de su cargo.

Mejor resultado en la Eurocopa

Bajo la batuta de Montse Tomé, España había alcanzado recientemente la final del Europeo femenino disputado en Suiza, aunque el conjunto finalmente perdió ante Inglaterra en la fase de penaltis. Esta había sido la mejor clasificación del fútbol español femenino en un torneo continental en su historia.

Sonia Bermúdez, nueva seleccionadora de fútbol femenino RFEF

Tomé era la primera mujer en ocupar su cargo tras la destitución de Jorge Vilda en pleno escándalo de Luis Rubiales. Además, había logrado alzarse con el título de campeona del mundo con la victoria del combinado nacional en Australia como segunda del entrenador madrileño.

Sonia Bermúdez llega ahora para tomar las riendas del conjunto, uno de los mejores del mundo. Bermúdez fue una de las personas que firmó un comunicado, junto a Montse Tomé, para condenar la actitud de Luis Rubiales en el escándalo de Jenni Hermoso. Sin embargo, en la famosa Asamblea en la que Rubiales se negó a dimitir, fue una de las que aplaudió cuando estaba sentada junto a Tomé.