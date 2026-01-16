La red social X sufre su segunda caída global en tres días

La red social X, antes Twitter, ha sufrido su segunda caída global en tres días. Muchos usuarios no pueden visualizar mensajes ni publicar nada, porque la función de los navegadores no funciona.

La web DownDetector, especializada en detectar problemas en servicios digitales, ha registrado reportes de la caída del servicio que han comenzado alrededor de las 15:00 horas en la península.

Cuando se intenta acceder a la web de la red social, aparece el mensaje: "Algo salió mal. Intenta recargar". Cuando se intenta publicar un tuit, también hay problemas: "Espera un minuto y vuelve a intentarlo", dice el servicio.

Segunda caída en tres días

Esta es la segunda caída de la red social X en tan solo tres días. El pasado martes 13 de enero, también experimentó problemas técnicos a nivel global, que también afectaron a los usuarios en España.

Por entonces, no se podía acceder a la red ni cargar contenidos con normalidad. Estos sucesos no son aislados. Durante 2025 también se han registrado otras caídas importantes que han afectado al funcionamiento normal de la red social X y que han dejado a millones de usuarios sin servicio durante horas.

Algunos de esos episodios de caída de la red social X, antes conocida como Twitter, llevaron a acumular decenas de miles de reportes, en los que los usuarios denunciaban el mal funcionamiento de la plataforma digital.