Los Replicantes
Buscar

Tecnología

La red social X sufre su segunda caída global en tres días

Los usuarios de la red social X no pueden publicar ni visualizar mensajes en la plataforma de Elon Musk.

La red social X sufre su segunda caída global en tres días
Red social X Foto: X
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

16 Enero 2026 16:41 (hace 5 horas)

La red social X, antes Twitter, ha sufrido su segunda caída global en tres días. Muchos usuarios no pueden visualizar mensajes ni publicar nada, porque la función de los navegadores no funciona.

Vídeos Los Replicantes

La web DownDetector, especializada en detectar problemas en servicios digitales, ha registrado reportes de la caída del servicio que han comenzado alrededor de las 15:00 horas en la península.

Cuando se intenta acceder a la web de la red social, aparece el mensaje: "Algo salió mal. Intenta recargar". Cuando se intenta publicar un tuit, también hay problemas: "Espera un minuto y vuelve a intentarlo", dice el servicio.

Segunda caída en tres días

Esta es la segunda caída de la red social X en tan solo tres días. El pasado martes 13 de enero, también experimentó problemas técnicos a nivel global, que también afectaron a los usuarios en España.

Por entonces, no se podía acceder a la red ni cargar contenidos con normalidad. Estos sucesos no son aislados. Durante 2025 también se han registrado otras caídas importantes que han afectado al funcionamiento normal de la red social X y que han dejado a millones de usuarios sin servicio durante horas.

Algunos de esos episodios de caída de la red social X, antes conocida como Twitter, llevaron a acumular decenas de miles de reportes, en los que los usuarios denunciaban el mal funcionamiento de la plataforma digital.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
La IA de un coche de la marca Tesla pide a un menor que le mande fotos desnudo

La IA de un coche de la marca Tesla pide a un menor que le mande fotos desnudo

Elon Musk predice el futuro: "La IA y los robots eliminarán la pobreza"

Elon Musk predice el futuro: "La IA y los robots eliminarán la pobreza"

Elon Musk limita editar imágenes en Grok por la recreación de fotos en ropa interior

Elon Musk limita editar imágenes en Grok por la recreación de fotos en ropa interior

Adiós Grok: la inteligencia artificial de Elon Musk en X impide imágenes sexuales a todos

Adiós Grok: la inteligencia artificial de Elon Musk en X impide imágenes sexuales a todos

Contenidos que te pueden interesar
La red social X sufre su segunda caída global en tres días

La red social X sufre su segunda caída global en tres días

Sale a la luz el sueldazo por trabajar en yates de lujo: sin necesidad de experiencia

Sale a la luz el sueldazo por trabajar en yates de lujo: sin necesidad de experiencia

Adiós a la moratoria de multas por la baliza V16: la DGT confirma si ya ha sanciones

Adiós a la moratoria de multas por la baliza V16: la DGT confirma si ya ha sanciones

Esta es la estrategia de Mercadona para impulsar compras: así diseña sus supermercados

Esta es la estrategia de Mercadona para impulsar compras: así diseña sus supermercados

Sale a la luz la cualidad escondida de los pelirrojos: sorprendente hallazgo científico

Sale a la luz la cualidad escondida de los pelirrojos: sorprendente hallazgo científico

Muere la influencer Esther Thomas a los 26 años

Muere la influencer Esther Thomas a los 26 años

Adiós Zara: cierra su histórica primera tienda con medio siglo de historia el 30 de enero

Adiós Zara: cierra su histórica primera tienda con medio siglo de historia el 30 de enero

Ayuso culpa a Sánchez de los problemas en servicios públicos recortando impuestos a ricos

Ayuso culpa a Sánchez de los problemas en servicios públicos recortando impuestos a ricos