Los Replicantes
Buscar

Tecnología

Adiós Grok: la inteligencia artificial de Elon Musk en X impide imágenes sexuales a todos

La red social recula tras varios cambios de opinión e incluso la burla inicial a las críticas por parte de Elon Musk.

Adiós Grok: la inteligencia artificial de Elon Musk en X impide imágenes sexuales a todos
Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk en X Foto: Grok
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

15 Enero 2026 12:38 (hace 12 horas)

Adiós Grok. La inteligencia artificial (IA) de la red social X, propiedad del magnate Elon Musk, ha anunciado que finalmente bloqueará la generación de imágenes sexualizadas a través de la plataforma.

Vídeos Los Replicantes

La orden llega después de grandes reticencias por parte del propio Musk y cambios de opinión. La polémica creció en redes sociales después de que comenzaran a circular multitud de imágenes transformadas para exponer a personas con ropa interior o bikinis, incluyendo menores de edad.

En un mensaje que se ha publicado en la plataforma, la cuenta de seguridad de X ha explicado que la medida surge del compromiso de la red social para "crear un espacio seguro para todos y continuar con la tolerancia cero con cualquier forma de explotación sexual de menores, desnudos sin consentimiento y contenido sexual no deseado".

Elon Musk intentó restar inicialmente importancia a la polémica de Grok en su red social X
Elon Musk intentó restar inicialmente importancia a la polémica de Grok en su red social X Captura X

"Hemos implementado medidas tecnológicas para evitar que la cuenta de Grok permita la edición de imágenes de personas reales con ropa reveladora, como bikinis. Esta restricción se aplica a todos los usuarios, incluidos los suscriptores de pago", recoge la red social en su publicación.

Cambios de postura y presiones

La medida llega después de varios cambios de postura y de que incluso el propio Elon Musk defendiese mantener la herramienta sin modificaciones. Inicialmente llegó a burlarse de las críticas, publicando un montaje de él con un bikini, intentando restar importancia a las acusaciones.

Pero la presión fue creciente y el pasado 9 de enero, la red social X anunció que la función de generación de imágenes se limitaría a usuarios con suscripción. Esta limitación no fue suficiente y finalmente la empresa ha terminado por bloquearla para todos, incluyendo fotografías o ilustraciones con bikinis o prendas íntimas.

"Bloqueamos geográficamente la posibilidad de todos los usuarios para generar imágenes de personas reales en bikini, ropa interior y atuendos similares a través de la cuenta Grok y en Grok in X en aquellas jurisdicciones donde sea ilegal", ha expresado la empresa.

La medida solo ha salido adelante tras recibir multitud de presiones. Muchos usuarios han denunciado estas imágenes, y ya son varios los países que han tomado medidas. La Unión Europea ha reclamado a la aplicación que conserve toda la documentación relativa a la generación de imágenes hasta finales de año, mientras que Reino Unido llegó a amenazar con el bloqueo de la red social, mientras que Malasia e Indonesia directamente prohibieron el uso de Grok.

Además, se han pronunciado varias organizaciones que velan por el cumplimiento de los derechos digitales, seguridad infantil y los derechos de las mujeres, que han reclamado abiertamente a Apple y Google que tomen medidas para "prohibir Grok" en sus tiendas de aplicaciones.

"Grok se está utilizando para crear cantidades masivas de imágenes íntimas no consentidas, incluyendo material de abuso sexual infantil, contenido que constituye un delito penal y que infringe directamente las Directrices de Revisión de Aplicaciones de Apple", denunciaban en una carta abierta.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Grok rompe filas con la ultraderecha y lanza un dardo a la estrategia de Musk

Grok rompe filas con la ultraderecha y lanza un dardo a la estrategia de Musk

Elon Musk limita editar imágenes en Grok por la recreación de fotos en ropa interior

Elon Musk limita editar imágenes en Grok por la recreación de fotos en ropa interior

Elon Musk predice el futuro: "La IA y los robots eliminarán la pobreza"

Elon Musk predice el futuro: "La IA y los robots eliminarán la pobreza"

La IA de un coche de la marca Tesla pide a un menor que le mande fotos desnudo

La IA de un coche de la marca Tesla pide a un menor que le mande fotos desnudo

Contenidos que te pueden interesar
Muere la influencer Sara Bennet tras anunciar su fallecimiento a los 39 años

Muere la influencer Sara Bennet tras anunciar su fallecimiento a los 39 años

El ex fotógrafo de Julio Iglesias rompe su silencio: "Toda la porquería a su alrededor"

El ex fotógrafo de Julio Iglesias rompe su silencio: "Toda la porquería a su alrededor"

Ni Juguettos ni El Corte Inglés: la juguetería que cierra en estas provincias de España

Ni Juguettos ni El Corte Inglés: la juguetería que cierra en estas provincias de España

El jugador de hockey Jesse Kortuem se declara gay inspirado por 'Más que rivales'

El jugador de hockey Jesse Kortuem se declara gay inspirado por 'Más que rivales'

Caos ferroviario: incidencias en la alta velocidad Madrid-Barcelona por una catenaria

Caos ferroviario: incidencias en la alta velocidad Madrid-Barcelona por una catenaria

Andrés Iwasaki ('Estoy aquí'): "El folclore sigue vivo cuando se mezcla y se transforma"

Andrés Iwasaki ('Estoy aquí'): "El folclore sigue vivo cuando se mezcla y se transforma"

De qué ha muerto Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía

De qué ha muerto Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía

Adiós Grok: la inteligencia artificial de Elon Musk en X impide imágenes sexuales a todos

Adiós Grok: la inteligencia artificial de Elon Musk en X impide imágenes sexuales a todos