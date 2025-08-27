Qué se sabe de 'Mati': La turista española desaparecida en Indonesia

María Matilde Muñoz Cazorla, 'Mati', es profesora de yoga, inglés y español. Amante de los animales y a sus 72 años se mueve en moto. Algunos periodos de su vida los pasa en países asiáticos. Sus seres más cercanos destacan de ella su personalidad tan extrovertida para relacionarse y hablar con todo el mundo. 'Mati' lleva desaparecida desde el 1 de julio.

En las fotografías que podemos ver de 'Mati' publicadas en su cuenta de Facebook, podemos ver a una mujer feliz, sonriente y amable. Vemos como ha recorrido el continente asiático, ha viajado por Nepal, India, Tailandia, Japón e Indonesia, donde fue vista por última vez.

El último viaje de esta gran aventurera comenzó el 5 de marzo de este año con destino Yakarta, capital de Indonesia. Más tarde, en junio decide ir a la isla de Lombok y alojarse en un hotel de la isla. Sus seres queridos, amigos y familiares, afirman que no es normal que 'Mati' deje de compartir sus aventuras.

'Mati' en Indonesia con su moto Facebook de Matilde Muñoz

No es normal que esté desaparecida por tanto tiempo, las múltiples explicaciones que ha dado el hotel refuerzan la idea de su extraña desaparición. Sus seres cercanos han expresado sus quejas ante la tardanza de la puesta en marcha de las investigaciones.

¿Quién es 'Mati'?

Además de su faceta aventurera, María Matilde nació en Ferrol, La Coruña, e hizo vida en Mallorca, donde se encuentra su hogar. Aunque prefiere sitios austeros y estar rodeada de naturaleza. Todos los años suele viajar a alguna parte del mundo en la que pasa una temporada, últimamente su elección ha sido Asia. En estos lugares, 'Mati' se gana la vida como profesora de yoga, inglés o español.

Olga Marín Colange es una amiga de 'Mati', se conocieron en un viaje a la India. Olga la describe de la siguiente manera: "Le encantan los animales, es extrovertida y puede mantener una conversación abierta y animada con cualquier persona", también "A pesar de ser mayor, siempre lleva la espalda muy rectita, por el yoga. Es rubia, va vestida de colores muy animados. Es peculiar". Su amiga afirma que no ha desaparecido voluntariamente porque está siempre en constante comunicación por WhatsApp, hasta para ir a por el pan.

Distintas versiones y tres denuncias

Olga fue la primera en denunciar, lo hizo el 28 de julio ante la rareza de que su amiga no respondiera a los mensajes. El hotel donde estaba hospedada 'Mati' ha ofrecido distintas y escasas versiones, lo que ha puesto en tensión a las personas afectadas.

Olga cuenta que otra amiga en común iba a visitarla al hotel el 7 de julio, días antes no había obtenido respuesta, pero los 'whatsapps' los recibía; el mismo día 7 ya no le llegaban los mensajes. Esta amiga decidió presentarse en su hotel. El hotel Bumi Aditya dijo que Matilde había decidido irse a Laos, la trabajadora le enseñó un mensaje donde existía una conversación en la que "Mati" afirmaba que se iba.

La amiga se quedó muy sorprendida porque no entendía como contestaba al hotel y a sus amigas no, no tenía sentido. Las autoridades de inmigración han confirmado que Matilde nunca salió de Indonesia. El hotel ha dado más versiones: que el 1 de julio hizo el pago para quedarse 20 días más, pero que el 2 se fue y no regresó; también han dicho que el 1 hizo el check out y que ya no volvió.

Camino de la isla de Lombok dispuesto a saber qué le ha ocurrido a Mati Muñoz, por qué el hotel donde se hospedaba no dio la voz de alarma y por qué la policía inició la investigación de su desaparición mes y medio después. Y hoy a las 18:00 directazo.https://t.co/QoiqNZgGWH pic.twitter.com/YjTG379Oev — Joaquín Campos (@JoaquinCamposR) August 21, 2025

El agente turístico que tramitó su visado para viajar a Indonesia fue el segundo en denunciar su desaparición a principios de agosto. La tercera denuncia la pusieron pocos días después sus familiares en la Policía Nacional de Alcalá de Henares.

Se sabe que la moto estaba aparcada en el hotel. Sus seres queridos creen que ha podido ser víctima de un robo porque días antes de su desaparición había perdido sus tarjetas bancarias, al recibir el sobre con las nuevas, este estaba vacío. Hace pocos días, la policía local ha encontrado las pertenencias de 'Mati' en un contenedor de basura cerca de donde se hospedaba, por lo que la investigación está girando en torno a este hotel.

El hotel es la principal fuente de sospecha del por qué de la desapareción de la aventurera 'Mati', las distintas versiones ofrecidas y sus pertenencias halladas al lado de este no le dejan en buen lugar. Además, según cuenta 'ABC' la policía cuando fue a realizar un registro a la habitación, los empleados condujeron a los agentes a un cuarto que no era el de la desaparecida. Por otro lado, los familiares y amigos opinan que no se está haciendo lo suficiente para encontrar a 'Mati'.