Qué se sabe de Airam Concepción: el joven con autismo desaparecido en La Palma

La isla canaria de la Palma se está volcando en la búsqueda de Airam Concepción, el joven autista de 20 años desaparecido el 16 de febrero en plena celebración del Carnaval. Los rastreos por tierra y mar no han logrado dar con el paradero del joven, que fue visto por última vez bajando de un autobús en Santa Cruz de La Palma con una mochila negra.

El rastro de su teléfono móvil se perdió posteriormente en la localidad turística de Los Cancajos. Desde entonces no hay movimientos en su tarjeta bancaria o en sus bonos de transporte.

La Guardia Civil ha anunciado que reducirá la intensidad de la investigación a la espera de conocer nuevas pistas. Por este motivo, ha pedido que cualquier persona con información se ponga en contacto con los teléfonos 062 o 922437650.

Una intensa búsqueda

La Guardia Civil, junto a los servicios de emergencia y decenas de voluntarios participan desde hace una semana en un dispositivo para localizarle. Un grupo especializado en perros de búsqueda y rescate (GOSER) ha buscado en una zona montañosa del centro de la isla, mientras que el resto de voluntarios están peinando el muelle de Santa Cruz de La Palma y Villa de Mazo.

Última imagen de Airam Concepción caminando con una mochila .

La madre del joven, la cineasta Mercedes Afonso, había alertado sobre la desaparición en Facebook. En su mensaje señalaba que su hijo pudo haber sufrido un "colapso de autismo", con lo que pudo sufrir un "estado alterado de conciencia".

La última comunicación que tuvo con su propio hijo fue alrededor de las 18:00 horas del lunes, cuando le comunicó que "no sabía dónde estaba". Posteriormente, su teléfono móvil se apagó.

"Puede estar desorientado, tener miedo, estar muy desconfiado si se le llama por su nombre y puede tener dificultades para comunicarse y procesar información", señalaba en su mensaje, por lo que pedía que si alguien lo encontraba se acercara "despacio", "sin brusquedad ni acercarse de repente".

La mochila del joven apareció en las inmediaciones de Los Cancajos, un área en la que se han concentrado todos los trabajos. Decenas de voluntarios también han recorrido la zona alta del municipio de El Paso, por si el joven pudiera estar intentando volver a su vivienda. Se han encontrado algunos indicios, como marcas del suelo que consideraron similares a su caligrafía, pero no se han logrado avances significativos.

La familia mantiene en todo momento que fue una desaparición voluntaria vinculada a un colapso de autismo, que ya había padecido en ocasiones anteriores. A pesar de una intensa movilización con perros adiestrados y drones con cámara térmica, no se ha logrado dar con ninguna pista relevante.

Según ha declarado su entorno, no hay indicios de que el joven quisiera marcharse y el momento familiar era excelente. Además, estaba ilusionado por su participación en el Festival de Málaga por 'El mapa para tocarte', una película en la que su madre recorre los pasos de su hijo para dar a conocer su realidad.