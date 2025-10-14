Sale a la luz el verdadero motivo de la ruptura de Andy y Lucas: "Arrogancia y humildad"

Andy y Lucas ya han formalizado su separación como dúo musical, pero todo lo que ha ocurrido después en las redes sociales evidencia que no fue en buenos términos. Su último concierto en Madrid estuvo cargado de emoción, pero después ha aflorado la tensión entre ambos y los mensajes que Andy ha compartido en sus redes sociales.

Todo ocurrió poco después de terminar el concierto. Andy comenzó a subir historias de Instagram de varias personas cercanas, en las que se estaba criticando abiertamente a Lucas. Y que evidencian los reproches que le lanza el artista.

Una de estas historias muestra un vídeo en el que aparece Lucas sobre los hombros de una persona del público mientras que Andy recorre solo el tramo de salida. "Aquí se ve la arrogancia y la humildad", aparece en el texto que acompaña las imágenes. "Uno en hombros, pensando ser un rey. El otro caminando siendo humilde. No hay mucho más que decir", continuaba.

Historia de Andy en la que se critica el comportamiento de Lucas Instagram @andymoralestroncoso

Dicho comentario hace referencia a un momento controvertido del concierto, en el que Andy quedó desplazado a la parte posterior del escenario mientras que Lucas se alzaba como protagonista. En un momento dado, incluso le consuela un miembro del equipo.

Ayy... qué penita me ha dado aquí Andy....???? pic.twitter.com/dsU9a2RhQy — Ojito ???? (@elojoquetodolv) October 11, 2025

Cuando salió Andy y Lucas por primera vez yo tenía catorce o quince años. Me enamoré de ellos. Andy, el introvertido, siempre fue discreto y prudente. Tras estos últimos años de bochornosos momentos de Lucas, me alegra que Andy se haya quitado tremendo troll de al lado ???? https://t.co/YEbZpamxtC — ???? ???? ???????????????? ???? ♋ (@LaLunaDeTina) October 12, 2025

"Anda que no has puteado al pobre muchacho"

Otra de las historias recoge una publicación que aludía al último concierto de Andy y Lucas. Sin embargo, Andy compartió el contenido de otro usuario que incluía el siguiente texto: "Hasta luego Lucassss, anda que no le has puteado al pobre muchacho".

Historia de Andy en la que se carga contra Lucas Instagram @andymoralestroncoso

Unas publicaciones que han evidenciado que la relación entre ambos cantantes ya estaba muy deteriorada cuando se produjo el final del dúo musical.

Además, la tensión no se habría reducido a las redes sociales. Como adelantó Telecinco, Andy y Lucas mantuvieron una fuerte discusión en los camerinos cuando terminó el concierto. Se trató de un "duro" enfrentamiento" que ahora queda reflejado en estas publicaciones.

Ahora, queda conocer el próximo movimiento de Andy. Según ha desvelado 20 Minutos, Andy ya estaría preparando su primera entrevista televisiva para contar su versión de todo lo ocurrido. Por el momento, ninguno se ha pronunciado abiertamente sobre las diferencias entre ambos.