Los Replicantes
Buscar
Usuario

Música

Sale a la luz el verdadero motivo de la ruptura de Andy y Lucas: "Arrogancia y humildad"

Andy empezó a publicar duros comentarios en redes sociales sobre el comportamiento de Lucas en el último concierto del dúo musical.

Sale a la luz el verdadero motivo de la ruptura de Andy y Lucas: "Arrogancia y humildad"
Andy y Lucas Foto: Atresmedia
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

14 Octubre 2025 12:04 (hace 41 minutos)

Andy y Lucas ya han formalizado su separación como dúo musical, pero todo lo que ha ocurrido después en las redes sociales evidencia que no fue en buenos términos. Su último concierto en Madrid estuvo cargado de emoción, pero después ha aflorado la tensión entre ambos y los mensajes que Andy ha compartido en sus redes sociales.

Vídeos Los Replicantes

Todo ocurrió poco después de terminar el concierto. Andy comenzó a subir historias de Instagram de varias personas cercanas, en las que se estaba criticando abiertamente a Lucas. Y que evidencian los reproches que le lanza el artista.

Una de estas historias muestra un vídeo en el que aparece Lucas sobre los hombros de una persona del público mientras que Andy recorre solo el tramo de salida. "Aquí se ve la arrogancia y la humildad", aparece en el texto que acompaña las imágenes. "Uno en hombros, pensando ser un rey. El otro caminando siendo humilde. No hay mucho más que decir", continuaba.

Historia de Andy en la que se critica el comportamiento de Lucas
Historia de Andy en la que se critica el comportamiento de Lucas Instagram @andymoralestroncoso

Dicho comentario hace referencia a un momento controvertido del concierto, en el que Andy quedó desplazado a la parte posterior del escenario mientras que Lucas se alzaba como protagonista. En un momento dado, incluso le consuela un miembro del equipo.

"Anda que no has puteado al pobre muchacho"

Otra de las historias recoge una publicación que aludía al último concierto de Andy y Lucas. Sin embargo, Andy compartió el contenido de otro usuario que incluía el siguiente texto: "Hasta luego Lucassss, anda que no le has puteado al pobre muchacho".

Historia de Andy en la que se carga contra Lucas
Historia de Andy en la que se carga contra Lucas Instagram @andymoralestroncoso

Unas publicaciones que han evidenciado que la relación entre ambos cantantes ya estaba muy deteriorada cuando se produjo el final del dúo musical.

Además, la tensión no se habría reducido a las redes sociales. Como adelantó Telecinco, Andy y Lucas mantuvieron una fuerte discusión en los camerinos cuando terminó el concierto. Se trató de un "duro" enfrentamiento" que ahora queda reflejado en estas publicaciones.

Ahora, queda conocer el próximo movimiento de Andy. Según ha desvelado 20 Minutos, Andy ya estaría preparando su primera entrevista televisiva para contar su versión de todo lo ocurrido. Por el momento, ninguno se ha pronunciado abiertamente sobre las diferencias entre ambos.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  3. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  4. El dinero que debes guardar en tu cuenta para evitar que te roben, según la OCU
  5. La brutal novedad de Mercadona: pone contra las cuerdas a McDonald's, Burger King o KFC
  6. Crisis de vivienda: Casi la mitad de jóvenes de hasta 31 años no ha logrado emanciparse
  7. Prueba los clones de perfumes de lujo en Aliexpress: su veredicto sorprende
  8. Alerta a los peregrinos: el Camino de Santiago en peligro por los incendios de León y Galicia
  9. Arden las redes: una educadora social se tatúa el nombre de Pedro Sánchez
  10. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
Artículos relacionados
Las lágrimas de Lucas (Andy y Lucas): pide perdón a Ana Rosa por mentir sobre su operación

Las lágrimas de Lucas (Andy y Lucas): pide perdón a Ana Rosa por mentir sobre su operación

Muere de manera repentina el hermano de Lucas, de Andy y Lucas

Muere de manera repentina el hermano de Lucas, de Andy y Lucas

Lucas (Andy y Lucas) denuncia que le ofrecen droga ante su hijo por su nariz

Lucas (Andy y Lucas) denuncia que le ofrecen droga ante su hijo por su nariz

Lucas, de 'Andy y Lucas', rompe su silencio: "Es de valientes como tengo la nariz"

Lucas, de 'Andy y Lucas', rompe su silencio: "Es de valientes como tengo la nariz"

Contenidos que te pueden interesar
Una experta financiera desvela qué ocurrirá con el precio de la vivienda en 2026

Una experta financiera desvela qué ocurrirá con el precio de la vivienda en 2026

Muere el culturista vegetariano Varinder Singh Ghuman a los 42 años

Muere el culturista vegetariano Varinder Singh Ghuman a los 42 años

Nueva estrategia de China contra la desinformación: exigir estudios a los influencers

Nueva estrategia de China contra la desinformación: exigir estudios a los influencers

La función imprescindible de la punta metálica que corona el paraguas

La función imprescindible de la punta metálica que corona el paraguas

Contradicciones de Isabel Díaz Ayuso respecto al aborto: "Un fracaso de la sociedad"

Contradicciones de Isabel Díaz Ayuso respecto al aborto: "Un fracaso de la sociedad"

Un hombre retiene y viola a un joven que conoció a través de una app de citas

Un hombre retiene y viola a un joven que conoció a través de una app de citas

De qué ha muerto Diane Keaton a los 79 años: su rápido deterioro

De qué ha muerto Diane Keaton a los 79 años: su rápido deterioro

Sale a la luz a quién pidió protección Raquel Sánchez Silva tras la muerte de Mario Biondo

Sale a la luz a quién pidió protección Raquel Sánchez Silva tras la muerte de Mario Biondo