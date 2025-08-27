Sale a la luz el motivo de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales tras nueve años

Impacto en la prensa del corazón tras conocerse la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales. Ambos se separan tras una relación de once años, nueve de matrimonio y dos hijas en común, Ana y Carlota. A ellos, también se suma el hijo que el DJ tuvo con Jessica Bueno, Fran.

La pareja se casó el 7 de octubre de 2016 y, ahora, pone fin a su relación. Una noticia que ha sorprendido a todos puesto que Kiko Rivera había confesado en varias ocasiones que Irene Rosales había sido su "ángel de la guarda" y "tabla de salvación" en sus peores momentos.

Ambos se habían mantenido totalmente alejados del foco mediático desde hacía una temporada. De hecho, hace tan solo unas semanas disfrutaron de unas vacaciones en familia completamente idílicas junto a sus hijos en la isla de Menorca.

Kiko Rivera e Irene Rosales han roto su relación tras once años Instagram @KikoRivera

La isla nos ha regalado paisajes de postal, atardeceres que se quedan grabados y esa calma que solo se siente aquí. Pero lo mejor de todo no ha sido el lugar... ha sido el tiempo en familia", escribía entonces Kiko Rivera en sus redes sociales.

Por qué han roto Kiko Rivera e Irene Rosales: el motivo de la separación

La ruptura de la pareja ha sido confirmada por la revista Semana, que recoge en su portada el final de la relación y señala que la decisión fue muy meditada, que ambos la adoptaron de mutuo acuerdo y que no existieron terceras personas.

Kiko Rivera ha explicado en redes sociales que la decisión "no es fácil", pero que "lo hacemos con respeto, gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas". "Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación", ha continuado en su publicación, en la que explica que ambos han decidido "separar nuestros caminos". Un emotivo mensaje al que Irene Rosales sorprendentemente ha contestado en los comentarios con un corazón, un nuevo gesto que evidencia que ambos han acabado en buenos términos.

Ambos mantienen todavía una relación cordial ante la ruptura y han mostrado que la prioridad en estos momentos es el cuidado de los hijos que ambos comparten. Por ello, buscan que la vida de las menores no esté afectada por esta complicada decisión.

A pesar de que ambos no han querido todavía aclarar detalles exactos sobre el motivo de la ruptura, algunas voces indican que las dificultades durante los últimos años, así como los problemas de convivencia, habrían sido fundamentales para la ruptura. Hay que destacar que esta separación se produce en un motivo de relativa calma, después de los desencuentros del DJ con su madre ante los platós y los problemas de salud que padeció durante los últimos años.