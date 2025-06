Un niño se hace millonario en plena excursión al Cráter de Diamantes: pieza de 7 quilates

Kalel Langford, un adolescente procedente de Arkansas (Estados Unidos) se ha hecho millonario por un auténtico golpe de suerte. El joven estaba de excursión con la familia en el Cráter de Diamantes, en la localidad de Murfreesboro, también en Arkansas, cuando se topó con algo que cambió su vida.

Se trataba de un diamante de 7,44 quilates, valorado en casi un millón de dólares. El menor halló el diamante marrón más grande registrado en el parque desde 1978, en las inmediaciones de un arroyo.

"Estaba a solo unos centímetros de una corriente de agua, con un montón de otras rocas del mismo tamaño", ha declarado su padre en declaraciones que, precisamente, recoge la web oficial del parque como parte de su historia.

On March 11, 2017, Kalel Langford, of Centerton, AR found an outstanding 7.44-carat brown diamond at Arkansas's Crater of Diamonds State Park. See how many diamonds are found at the park each year: https://t.co/Dm5HeqQTJL #ARStateParks #Diamonds pic.twitter.com/PwEsGt5Y8e