Ni Primark ni Lefties: la cadena 'low cost' que abre en pleno Madrid el 4 de diciembre

Una gran multinacional de moda 'low cost' irrumpe en pleno centro de Madrid con una tienda de grandes dimensiones.

Tienda de ropa Foto: Envato Elements
La competencia en el sector de la moda 'low cost' está en constante auge. Las nuevas tendencias del mercado imponen la venta digital, con cadenas como Amazon, Shein o Zalando, pero la proliferación de enseñas de bajo coste a pie de calle tiene otro propósito: ofrecer menores precios en sus artículos aprovechando el ahorro en infraestructuras de envío del canal digital.

Como bien explicó Primark, la cadena de moda irlandesa no apuesta por la venta a través de internet porque este medio no hace rentable ofrecer camisetas a dos euros. De este modo, cada vez es más habitual comprobar la apertura de enseñas en barrios y calles comerciales, como Primark, Pepco, Zeeman, Kik, Lefties o Unit.

Este giro en el sector del 'retail' se aprecia incluso entre las grandes cadenas tradicionales. La dueña de Zara, la multinacional Inditex, está impulsando su enseña Lefties, mientras que el Grupo El Corte Inglés está abriendo establecimientos de su firma 'low cost' Unit, incluso reformando antiguos centros comerciales Outlet El Corte Inglés, como ha ocurrido en Boadilla del Monte (Madrid).

Las cadenas de moda low cost se encuentran en pleno auge por las tendencias del mercado
Las cadenas de moda low cost se encuentran en pleno auge por las tendencias del mercado Envato Elements

Los clientes ya no necesitan desplazarse hasta un centro comercial para comprar productos de primeras firmas como Hugo Boss, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Carolina Herrera, Guess, Scalpers y El Ganso. Por este motivo, se apuesta ahora por un mayor enfoque en el precio y la experiencia de compra.

Nueva cadena de moda 'low cost': irrumpe en pleno centro de Madrid el 4 de diciembre

En este marco de intensa competencia, la multinacional de origen polaco Pepco se prepara para abrir una gran tienda en pleno centro de Madrid. Se ubicará en la calle del Carmen, 20, y abrirá sus puertas el próximo 4 de diciembre.

Esta enseña es conocida como el 'Primark polaco' por sus semejanzas con la multinacional irlandesa y ahorra irrumpe en pleno corazón del casco histórico de la capital, ya que hasta ahora sus clientes debían desplazarse hasta el entorno de Goya, en el barrio de Salamanca.

La cadena se caracteriza por ofrecer precios muy reducidos en sus productos, como camisetas por 3 euros, pijamas por 10 euros, jerséis por 15 euros o zapatillas por 7 euros. Además, destaca por contar una amplia sección de hogar con productos de decoración muy elaborados por precios comedidos, así como juguetes también baratos, pero incluyendo marcas de renombre como Lego.

La multinacional Pepco está ampliando su cartera de tiendas. Esta inauguración de Pepco en el centro de Madrid confirma el interés de la compañía por establecerse en pleno centro de Madrid y competir con las grandes firmas del sector.

¿Qué salario tiene un dependiente de El Corte Inglés en España en 2025?

Adiós El Corte Inglés: el nuevo centro comercial outlet que irrumpe en Madrid en 2026

Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...

Quién es 'La Paqui', mujer de Santos Cerdán: no paraba de gastar en El Corte Inglés

Por qué absuelven al yihadista que confesó el asesinato de un sacristán en Algeciras

La AEMET advierte de la llegada de lluvias intensas, nieve y frío: zonas afectadas

Las curiosas teorías sobre el origen del 'Black Friday': triunfo y llegada a España

Quién es Juanfran Pérez Llorca: investido nuevo presidente de la Generalitat Valenciana

Asesinan a tiros a la cantante e influencer De la Rosa a los 22 años

El Ayuntamiento de Albacete declara a Pedro Sánchez persona non grata: exige su dimisión

El actor Eduard Fernández habla de sus adicciones: "Es una manera de no sentir"

Muere un cazador tras tropezarse su compañero y tirotearle por error

