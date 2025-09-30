Los Replicantes
Ni líquidos ni productos: el truco más sencillo y efectivo para limpiar las gafas

Las manchas en los cristales de las gafas pueden dificultar la visión e incluso resultar molestas, aunque un sencillo truco ayuda a ponerles coto.

Gafas Foto: Pexels
Adrián Parrondo

30 Septiembre 2025 14:03 (hace 8 horas)

Quien esté acostumbrado a llevar gafas sabrá que uno de los momentos más incómodos se produce cuando los cristales se manchan. Puede ocurrir en cualquier momento. Ya sea por la marca de los dedos, alguna gota, restos de polvo o incluso grasa.

La realidad es que esas manchas comenzarán a incrustarse en nuestro campo de visión y pueden generar algunos momentos de incomodidad, e incluso dificultades para ver con claridad aquello que tenemos delante... que para eso tenemos unas gafas.

Por este motivo, muchos apuestan por acudir a los remedios más conocidos, como emplear paños de microfibra o líquidos especiales que se pueden encontrar en ópticas, supermercados e hipermercados. El problema es que, en muchas ocasiones, puede darse que no logremos el resultado deseado.

El método infalible para limpiar las gafas: recomendado por una óptica

Ante la duda de muchos usuarios de gafas, una empleada de la Óptica Ocelo (@optica.ocelo24), en Santiago del Estero (Argentina), ha revelado un consejo inesperado que rápidamente se ha viralizado porque es muy eficaz para dejar las gafas como nuevas.

La experta señala que los paños de microfibra no son los más recomendables para una limpieza diaria de gafas: "Con el tiempo se ensucian y lo único que hacen es dejar más grasa en el cristal". Por este motivo, recomiendan que solo se utilicen para envolver las lentes y guardarlas después en el estuche.

Otro producto que no recomienda son los líquidos especiales. A pesar de que pueden ser una solución en un momento puntual, aconseja emplearlos con precaución y nunca frotar con fuerza, puesto que la fricción puede acabar dañando la superficie.

Como alternativa, su solución es muy sencilla. Se trata de echarse unas gotas de detergente común en las yemas de los dedos. "Haces un poco de espuma, pones los cristales bajo el grifo, los lavas bien y los secas con un pañuelo de papel desechable", señala, al estilo de los que utilizamos para limpiarse la nariz.

De este modo, podemos lograr unas gafas totalmente limpias, sin restos de grasa y que puedan emplearse inmediatamente sin ningun percance. Además, se puede emplear diariamente sin problema y no conlleva nuevos gastos.

Cuidado con los bordes: la advertencia de una profesional de óptica

La profesional también advierte sobre un problema que es poco conocido por los usuarios de gafas. Se trata de la grasa que se acumula en la montura y bordes con el paso del tiempo. Una película invisible que hace que, hasta tras la limpieza, se mantengan unas marcas molestas. Cuando esto ocurre, se recomienda acudir a la óptica para realizar una limpieza más profunda.

"Retiramos el cristal, limpiamos bien todo el borde, también la parte interna, eliminamos la grasa y volvemos a colocarlo. Así quedan impecables otra vez", ha explicado la empleada de este centro de óptica.

A pesar de que algunas ópticas pueden llegar a cobrar específicamente por realizar este tipo de servicio, otras lo ofrecen sin mayor importe porque está incluido en el servicio postventa. En todo caso, se trata de un mantenimiento sencillo que puede prolongar la vida de las gafas y mejorar nuestra visión.

