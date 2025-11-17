Muere la influencer Diana Areas: escapó de un hospital y se arrojó al vacío a los 39 años

Luto en el mundo de las redes sociales. La policía de Brasil investiga el fallecimiento de la influencer, nutricionista y culturista Diana Areas a los 39 años tras haberse precipitado al vacío desde el tejado de su edificio en Campos, al norte de Río de Janeiro.

La alerta llegó a los servicios de emergencia cuando los vecinos se encontraron, este jueves 13 de noviembre, el cuerpo de la influencer en una zona común del complejo de viviendas en el que residía, según el medio local J3News.

Previamente, los efectivos habían acudido ya a su apartamento, donde fue encontrada con traumatismos por todo el cuerpo. Por entonces, había sido trasladada al hospital, pero abandonó el centro sanitario sin autorización médica, según las autoridades.

Diana Areas promocionaba hábitos de vida saludables en sus redes sociales Instagram @dianaareasnutri

Posteriormente, se notificó el hallazgo de su cuerpo en el edificio. Se trata de una muerte en circunstancias muy extrañas que ha despertado el interés de las autoridades, por lo que la policía mantiene una investigación abierta.

Muy popular en redes sociales

La influencer, nutricionista y culturista Diana Areas era muy reconocida en redes sociales por compartir sus rutinas deportivas, consejos de nutrición y competir en varias pruebas de culturismo, haciendo gala de un estilo de vida saludable.

En Instagram, Diana Areas contaba con más de 200.000 seguidores, donde se definía como alguien dedicada a "transformar cuerpos y mentes". Su perfil está repleto de vídeos entrenando y posando, además de imágenes con su hija, a la que muchos seguidores han recordado en sus mensajes de despedida.

Su última publicación se compartió cinco días antes de su muerte, en la que anunciaba un reto físico para el verano e invitaba a sus seguidores a sumarse. El post ahora se ha llenado de emotivo mensajes de despedida en la que sus seguidores lloran por su pérdida.