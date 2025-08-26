Muere Manuel de la Calva: miembro del Dúo Dinámico y compositor

El músico Manolo de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, ha muerto a los 88 años. Ramón Arcusa, su compañero, ha dado la noticia a través de las redes sociales: "Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy".

"No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida", ha escrito en un mensaje en la red social X, en el que ha compartido la noticia sobre su fallecimiento y ha lanzado un emotivo mensaje de despedida.

"Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos", concluye el mensaje, que está alcanzando una fuerte repercusión en redes sociales.

Integrante del Dúo Dinámico

El Dúo Dinámico fue un grupo español formado en 1958 y está considerado como uno de los pioneros y más influyentes en el ámbito del pop español, así como fueron precursores del fenómeno fan en la década de 1960. Algunos de sus temas más emblemáticos son 'Resistiré', 'Quince años tiene mi amor' o 'Quisiera ser'.