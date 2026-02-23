Muere el jugador de la NFL Rondale Moore a los 25 años

Luto en el mundo del deporte. El jugador de los Minnesota Vikings, Rondale Moore, ha muerto a los 22 años, según ha informado la NFL a través de sus redes sociales oficiales.

"La NFL está profundamente entristecida por el trágico fallecimiento de Rondale Moore. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los compañeros de equipo de Rondale en estos momentos tan difíciles", recoge un escrito que han compartido en los perfiles de la NFL.

Su equipo, los Minnesota Vikings, también ha compartido un comunicado en el que lamentan su repentino fallecimiento: "Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Rondale durante este momento devastador".

Hallado muerto con un disparo en su garaje

A pesar de que quedan muchos detalles por esclarecer en su fallecimiento, ha trascendido que su cuerpo apareció sin vida en el interior de un garaje con un disparo de arma, que se cree que fue autoinflingido.

La muerte de Rondale Moore a los 25 años ha sido un fuerte golpe para la NFL y todo el deporte estadounidense. Los mensajes de condolencias se han sucedido, incluyendo equipos como los Falcons o los Cardinals.

Rondale Moore debutó con los Cardinals en el año 2021, un equipo en el que permaneció durante las siguientes tres temporadas. Posteriormente fichó por los Falcons y su equipo actual era Minnesota Vikings.

Estos hechos se producen tras la muerte de Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, que perdió la vida en noviembre de 2025 a los 24 años. Al igual que ahora, también se barajó un suicidio.