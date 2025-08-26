Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Muere José María Sánchez Silva: primer militar que habló en público de su homosexualidad

Muere el teniente coronel, José María Sánchez Silva, un ícono dentro del colectivo LGTBIQ+ tras reconocer su orientación sexual.

Muere José María Sánchez Silva: primer militar que habló en público de su homosexualidad
José María Sánchez Silva Foto: Zero
Andrea Torrente

Andrea Torrente

26 Agosto 2025 14:25 (hace 4 horas)

El teniente coronel José María Sánchez Silva, que se convirtió en todo un referente para el colectivo LGTBIQ+ en el 2000, tras reconocer públicamente su orientación sexual, ha muerto. Fue el primer militar de alta graduación en admitir su homosexualidad con toda normalidad en una revista.

Vídeos Los Replicantes

La revista Zero, actualmente desaparecida, fue la encargada de la entrevista a Sánchez Silva, un teniente coronel de 49 años, que decidió con mucha valentía lo que se conoce popularmente como 'salir del armario'. Después de hacer pública su condición sexual y pasado poco tiempo, fue denunciado y abandonó el Ejército.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dedicado pronunciarse en sus redes sociales, destacando del alto cargo militar que fue un "referente de libertad y derechos". "Con coraje, abrió camino hacia una España más justa e igualitaria. Siempre recordaremos su ejemplo. Un abrazo a sus seres queridos" ha asegurado el presidente en X, antes Twitter.

¿Quién fue José María Sánchez Silva?

Nació en 1951 y pronto emprendió su carrera en el mundo del Ejército español, consiguió llegar a un alto rango como el de teniente coronel. Su vida profesional ha estado marcada por la disciplina y el compromiso con el Ejército, hasta que a sus 49 años abandona una gran carrera.

Además, se convirtió en un ícono y activista del colectivo LGTBIQ+. Tras dejar el Ejército, Sánchez Silva participó en varios foros y colaboró con organizaciones que abogan por la igualdad y los derechos humanos.

José María Sánchez Silva contribuyó a visibilizar dentro del entorno militar la homosexualidad en un contexto nada sencillo, lo que debería haber causado la normalización y aceptación de la diversidad sexual en las Fuerzas Armadas españolas.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Un niño se hace millonario en plena excursión al Cráter de Diamantes: pieza de 7 quilates
  8. Seguro que no conoces la verdadera estación fantasma de Metro de Madrid: así es Goya Bis
  9. Adiós Mercadona: cierra todos sus supermercados en cuatro provincias en julio de 2025
  10. FEY: "La nostalgia está surgiendo porque echamos de menos nuestras raíces"
Artículos relacionados
La Fiscalía pide 121 años en total para los cinco mayores de edad implicados en el linchamiento de Samuel Luiz

La Fiscalía pide 121 años en total para los cinco mayores de edad implicados en el linchamiento de Samuel Luiz

Toñi Moreno sobre su homosexualidad: "Me robaron el bonito recuerdo de la primera vez"

Toñi Moreno sobre su homosexualidad: "Me robaron el bonito recuerdo de la primera vez"

La homosexualidad es habitual en más de 1.500 especies animales y tiene una ventaja evolutiva

La homosexualidad es habitual en más de 1.500 especies animales y tiene una ventaja evolutiva

El obispo ultra Reig Pla vincula la discapacidad con el "desorden" y el "pecado"

El obispo ultra Reig Pla vincula la discapacidad con el "desorden" y el "pecado"

Contenidos que te pueden interesar
Confirmado por el Banco de España: cómo recuperar billetes quemados en los incendios

Confirmado por el Banco de España: cómo recuperar billetes quemados en los incendios

Muere el futbolista Marcos Olmedo a los 26 años

Muere el futbolista Marcos Olmedo a los 26 años

La brutal confesión de Eva Sannum sobre el rey Felipe VI: desvela cómo es en la intimidad

La brutal confesión de Eva Sannum sobre el rey Felipe VI: desvela cómo es en la intimidad

El PP elabora un Plan contra incendios y se le cuela la chuleta a Feijóo

El PP elabora un Plan contra incendios y se le cuela la chuleta a Feijóo

Muere José María Sánchez Silva: primer militar que habló en público de su homosexualidad

Muere José María Sánchez Silva: primer militar que habló en público de su homosexualidad

Muere Manuel de la Calva: miembro del Dúo Dinámico y compositor

Muere Manuel de la Calva: miembro del Dúo Dinámico y compositor

PP y PSOE acuerdan subir el sueldo de sus diputados en Madrid: base de casi 4.000 euros

PP y PSOE acuerdan subir el sueldo de sus diputados en Madrid: base de casi 4.000 euros

WhatsApp: Cómo liberar espacio sin perder chats ni recuerdos

WhatsApp: Cómo liberar espacio sin perder chats ni recuerdos