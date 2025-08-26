Muere José María Sánchez Silva: primer militar que habló en público de su homosexualidad

El teniente coronel José María Sánchez Silva, que se convirtió en todo un referente para el colectivo LGTBIQ+ en el 2000, tras reconocer públicamente su orientación sexual, ha muerto. Fue el primer militar de alta graduación en admitir su homosexualidad con toda normalidad en una revista.

La revista Zero, actualmente desaparecida, fue la encargada de la entrevista a Sánchez Silva, un teniente coronel de 49 años, que decidió con mucha valentía lo que se conoce popularmente como 'salir del armario'. Después de hacer pública su condición sexual y pasado poco tiempo, fue denunciado y abandonó el Ejército.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dedicado pronunciarse en sus redes sociales, destacando del alto cargo militar que fue un "referente de libertad y derechos". "Con coraje, abrió camino hacia una España más justa e igualitaria. Siempre recordaremos su ejemplo. Un abrazo a sus seres queridos" ha asegurado el presidente en X, antes Twitter.

¿Quién fue José María Sánchez Silva?

Nació en 1951 y pronto emprendió su carrera en el mundo del Ejército español, consiguió llegar a un alto rango como el de teniente coronel. Su vida profesional ha estado marcada por la disciplina y el compromiso con el Ejército, hasta que a sus 49 años abandona una gran carrera.

Además, se convirtió en un ícono y activista del colectivo LGTBIQ+. Tras dejar el Ejército, Sánchez Silva participó en varios foros y colaboró con organizaciones que abogan por la igualdad y los derechos humanos.

José María Sánchez Silva contribuyó a visibilizar dentro del entorno militar la homosexualidad en un contexto nada sencillo, lo que debería haber causado la normalización y aceptación de la diversidad sexual en las Fuerzas Armadas españolas.