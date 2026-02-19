Muere el influencer Damiano Alberti a los 23 años

Luto en las redes sociales. El influencer italiano Damiano Alberti ha muerto a los 23 años tras una larga lucha contra un cáncer localizado en su pierna. Su propia familia confirmó su fallecimiento con un comunicado el pasado 14 de febrero publicado en Instagram, donde Damiano compartió toda su situación.

"Damiano está libre de todo lo que ha vivido. Una parte de nosotros se ha ido para siempre", escribían en el texto de despedida, en el que también agradecían el apoyo recibido durante sus últimos meses.

Damiano Alberti había sido diagnosticado de cáncer en 2023, cuando su vida dio todo un vuelco. En mayo relató que le habían localizado un tumor maligno en la pierna, relatando que había iniciado un tratamiento oncológico y que se enfrentaba a un camino largo.

El influencer Damiano Alberti ha muerto a los 23 años Instagram @damiano_alberti

Por entonces, optó por visibilizar todo el proceso para concienciar sobre la realidad del cáncer. En sus publicaciones compartía sus sesiones de quimioterapia, hospitalizaciones y sus reflexiones.

En marzo de 2024 publicó un destacado vídeo, en el que explicaba cómo recibió inicialmente el diagnóstico, así como el impacto físico y emocional que experimentó tras recibir la noticia con tan solo 21 años.

En aquel verano intensificó su presencia en Youtube, con entrevistas y reflexiones sobre el miedo y la incertidumbre, así como la necesidad de aferrarse al presente para afrontar una situación tan complicada.

Dura situación

Damiano compartió en septiembre de 2025 la noticia más dura. Por entonces relataba que había recibido noticias muy desalentadoras y hablaba del aspecto psicológico de la enfermedad. "Me había convertido, digamos, en una persona morbosa, sin objetivos, sin nada propio que perseguir", reflexionaba entonces.

Por entonces tuvo que ser hospitalizado después de desmayarse en su vivienda. Anunció que reducía su actividad en redes sociales, pero luego compartió su alta médica alegando haber recibido resultados más positivos.

Su último vídeo de Youtube, titulado '500 días para vivir de nuevo', era una reflexión sobre el período más crítico de la enfermedad y se lanzaba una promesa: dejar de tener miedo al futuro y centrarse en el presente a pesar de las adversidades.

La muerte de Damiano Alberti ha generado gran conmoción en redes sociales. Sus cuentas, con más de 75.000 seguidores, se ha llenado de mensajes de despedida y condolencias por su fallecimiento.