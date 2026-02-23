Muere la influencer Bianca Dias tras una cirugía estética

Luto en el mundo de las redes sociales. La influencer brasileña Bianca Dias ha muerto tras sufrir complicaciones en el posoperatorio de una cirugía estética realizada a inicios de febrero, según los medios locales.

Dias era creadora de contenido sobre moda y estilo de vida. En redes sociales había creado una comunidad con alrededor de 60.000 seguidores, donde compartía fotografías de looks, sesiones y viajes.

Su muerte se produjo el 19 de febrero de 2026, aproximadamente 18 días después de la intervención, de la que no han trascendido todos los detalles. La joven estaba recuperándose en un domicilio familiar cuando comenzó a encontrarse mal repentinamente, con síntomas respiratorios.

La influencer empezó a presentar dificultad respiratoria y su estado de salud empeoró gravemente de forma rápida. Una amiga, Giovanna Borges, ha explicado que Dias sufrió un coágulo pulmonar y dos convulsiones y que llegó al hospital sin vida.

Bajo investigación

Los primeros informes médicos apuntan a que la causa de la muerte fue una embolia pulmonar. Se trata de una complicación conocida que puede aparecer en cirugías de cierta envergadura.

La embolia pulmonar se produce cuando una o varias arterias del pulmón quedan obstruidas, frecuentemente por un trombo que se forma en las venas profundas, habitualmente en piernas o pelvis, que luego viaja hasta el pulmón.

A pesar de que la relación exacta entre la intervención y el desenlace permanece bajo investigación, los protocolos clínicos contemplan que el riesgo de trombosis y embolia puede incrementarse en el posoperatorio por factores como la inmovilidad, duración de la cirugía o determinadas condiciones previas del paciente.

Por este motivo, en procedimientos mayores se aplican medidas de prevención, como la inmovilización precoz o métodos de comprensión, ajustadas al perfil de riesgo de paciente a tratar.

Las autoridades brasileñas ya han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y confirmar todos los acontecimientos médicos. Los mensajes de condolencias por su repentino fallecimiento se han sucedido durante los últimos días.