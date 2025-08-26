Los Replicantes
Muere el futbolista Marcos Olmedo a los 26 años

El jugador tenía una carrera meteórica en el mundo del fútbol y recientemente había experimentado un buen momento profesional.

Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

26 Agosto 2025 17:45 (hace 1 hora)

El futbolista Marcos Olmedo, miembro del Mushuc Runa, en la primera división de la selección ecuatoriana, ha muerto este domingo, 24 de agosto, en un accidente de tráfico en la región septentrional de Esmeraldas, que comparte frontera con Colombia.

"Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador Marcos Olmedo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos", ha escrito el Mushuc Runa en un mensaje de condolencias en redes sociales.

Además, la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha lamentado en un comunicado el fallecimiento de Olmedo. Además, también ha recordado su trayectoria a modo de homenaje, puesto que también defendió "las camisetas de Aucas, América de Quito, Macará, Liga de Quito y El Nacional, con el que fue campeón de la Copa Ecuador 2024".

Colisión

Olmedo falleció en un choque de vehículos en una carretera de la localidad de Quinindé, en el centro de Esmeraldas. Junto a él, también fallecieron otros dos hombres con edades de 30 y 34 años. Fue una grave colisión con un resultado fatal.

Una cámara de tráfico instalada en el punto donde se registró el accidente recoge cómo el coche salió de su carril y colisionó con otro de manera frontal. Los primeros reportes que recoge el diario El Universo de Ecuador indican que Olmedo se quedó dormido al volante, por lo que perdió el control de su vehículo.

El futbolista había pasado a formar parte de la plantilla sensación de Mushuc Runa tras haber alcanzado el título de 2024 de la Copa Ecuador con El Nacional y se encontraba en la reciente fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde quedó como el mejor de todos los participantes.

Marcos David Olmedo nació el 1 de junio de 1999 en Guayaquil e inició su formación en las divisiones inferiores de Norte América y Deportivo Azogues. En 2017 se incorporó al equipo Sub 20 de Aucas, permaneció allí hasta 2018 y debutó profesionalmente en 2019 con Aucas, donde jugó hasta 2021.

En 2022, el jugador se sumó a Macará, donde se consolidó como mediocampista. Posteriormente, en 2023, tuvo una breve etapa en la Liga de Quito y después volvió a Macará. En 2024 defendió la camiseta de El Nacional, logrando el título de la Copa Ecuador, mientras que en el segundo semestre de 2025 fue fichado por Mushuc Runa.

