De qué ha muerto Cecilia Jiménez, autora del Ecce Homo de Borja, a los 94 años

Cecilia Giménez, autora del reconocido Ecce Homo del Santuario de la Misericordia de Borja, ha muerto este lunes 29 de diciembre a los 94 años en la residencia de mayores de la localidad. Allí residía desde hacía varios años aquejada de una demencia senil.

El alcalde de Borja, Eduardo Arilla, ha lamentado la "gran pérdida" de una figura que ha calificado de "entrañable y generosa, muy querida por todos". "Se marcha una de las personas más queridas de Borja. Su infinita generosidad queda plasmada en lo que hemos podido hacer gracias a todo lo que ha traído el Ecce Homo", ha añadido en redes sociales.

Además, la Fundación del Ecce Homo también se ha pronunciado mediante un escrito para lamentar el fallecimiento: "Cecilia es ya una estrella más en el cielo. Fue una madre entregada, una mujer fuerte y generosa que se ganó el cariño de todos".

Una polémica restauración

Cecilia Giménez era pintora aficionada y aceptó en 2012 el encargo de restaurar el fresco original de 1923 realizado por Elías García. En el pasado ya había intervenido en otras obras sin mayor repercusión, pero aquella intervención marcó su vida con todo un resultado viral.

La restauración quedó sin terminar después de que Cecilia Giménez se ausentara del pueblo por motivos familiares. Durante su marcha, unos jóvenes fotografiaron el resultado parcial y difundieron en redes sociales, siendo un fenómeno global.

Los memes, parodias y titulares internacionales se expandieron rápidamente por todos los lugares, y llegaron a afectar a Cecilia Giménez. La autora reconoció que llegó a perder "seis kilos" por la presión, pero después fue objeto de reconocimiento por su ternura.

La intervención de Cecilia Giménez puso al pueblo de Borja en el mapa internacional, con turistas llegados desde todas las partes del mundo. La atención mediática trajeron también beneficios para esta localidad.

El dinero recaudado con las entradas a la capilla se ha destinado íntegramente a la Fundación Hospital Santi Spiritus y al propio Santuario, mejorando las infraestructuras y apoyando a residentes sin recursos, incluyendo a Cecilia Giménez durante los últimos años.