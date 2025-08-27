Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años

El actor Eusebio Poncela ha muerto en Madrid este miércoles, 27 de agosto, a los 79 años, como ha confirmado la Academia del Cine. Nacido en 1945, inició su carrera en teatro y s hizo conocido por su participación en películas como 'La ley del deseo', 'Matador' o 'La semana del asesino'.

Fallece el actor Eusebio Poncela a los 79 años. En 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película Intacto. pic.twitter.com/8kg1fiLkr1 — Academia de Cine (@Academiadecine) August 27, 2025

El intérprete ha trabajado con los grandes nombres del cine, como Eloy de la Iglesia, Carlos Saura, Imanol Uribe e incluso Pedro Almodóvar. Además, en 2001 fue nominado en los Premios Goya como Mejor Actor Protagonista por la película 'Intacto'.

Por qué ha muerto el actor Eusebio Poncela

El actor Eusebio Poncela padecía cáncer desde hacía un año y ha muerto en su residencia de El Escorial, según publica el diario El País. El actor era originario del barrio de Vallecas, donde nació en 1945, y siempre vivió su pasión por el mundo de la interpretación, que le vino desde pequeño.

Durante su carrera recibió multitud de reconocimientos. Entre otros, el Premio Sant Jordi al Mejor Actor Español, el Cóndor de Plata al Mejor Actor de Reparto o el Premio Nacho Martínez en el Festival Internacional de Cine de Gijón por su trayectoria.