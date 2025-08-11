Morante de la Puebla, con graves lesiones tras una brutal cornada en Pontevedra

El torero Morante de la Puebla ha recibido el alta hospitalaria después de haber permanecido en observación en el Hospital Quirón de Pontevedra por las lesiones de pronóstico grave que ha sufrido en una cornada de 10 centímetros en la pierna derecha en Pontevedra.

Los hechos han ocurrido este domingo, 10 de agosto. El diestro formaba parte del cartel de las Fiestas de la Peregrina y fue atendido inicialmente en la enfermería de la plaza de toros, donde intervinieron sus lesiones, pero luego tuvo que ser trasladado al hospital.

Morante de la Puebla fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario CC

El parte médico del torero recoge que sufrió una herida por asta de toro en la cara interna del muslo derecho, de 10 centímetros, que afecta al tejido subcutáneo, fascia muscular, así como un desgarro del abductor mayor. La herida por la cornada presenta dos trayectorias, una descendente de 10 centímetros y otra ascendente de 6 centímetros. El parte médico recoge que las lesiones tienen pronóstico grave.

Una cornada en pleno ruedo

Morante de la Puebla se enfrentaba a un toro de Garcigrande cuando, en pleno paso, el animal le cogió por el muslo. En ese momento, el torero se cayó al suelo y, al incorporarse, fue llevado a la enfermería de la plaza de Pontevedra para recibir los primeros cuidados.

El torero, originario de La Puebla del Río y con 45 años de edad, no pudo continuar la lidia por las lesiones que sufrió. El diestro tenía compromisos para otras ocho corridas en diferentes ciudades españolas durante el mes de agosto. El torero Alejandro Talavante se encargó de acabar con el toro que había corneado a Morante.