La Oreja de Van Gogh confirma la vuelta de Amaia Montero: sale Pablo Benegas

La Oreja de Van Gogh ha confirmado el regreso de Amaia Montero, algo ya previsto durante los últimos meses. Además, el guitarrista y fundador, Pablo Benegas, confirma su salida: "No dejo el grupo, pero no les voy a acompañar en esta etapa". El regreso de la intérprete se materializará en una gira en 2026 y las fechas se conocerán durante esta semana.

Los rumores sobre la salida de Pablo Benegas ya habían circulado durante los últimos días, pero ahora se confirman. Se trata del principal compositor del grupo junto al teclista, Xabi San Martín. Este es el nuevo capítulo de un giro en el grupo que ha acumulado multitud de especulaciones y que tuvo como mayor polémica la salida de Leire Martínez hace un año.

El punto de inflexión fue el concierto de Amaia Montero junto a Karol G en el estadio Santiago Bernabéu en verano de 2024, que confirmó la vuelta de la intérprete a la música tras un tiempo alejada por motivos de salud.

Desde entonces, surgieron peticiones en redes sociales y, finalmente, el grupo emitió un comunicado en el que anunciaba la salida de Leire Martínez. Desde entonces, ha pasado un año de especulaciones hasta que la cuenta del grupo en redes sociales cambió su imagen a color blanco, lo que hizo presagiar que los cambios ya se precipitaban.

Por qué sale Pablo Benegas de La Oreja de Van Gogh: revela sus motivos

El regreso de Amaia Montero ha supuesto la repentina salida del compositor Pablo Benegas, algo que ha alimentado los rumores de una posible incompatibilidad entre ambos. Sin embargo, el grupo ha explicado que "lleva 30 años con el grupo, está cansado y de momento ha decidido no participar en esta aventura", según han declarado desde el conjunto musical al diario El País.

El comunicado oficial del grupo, que firman "Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia", recalca sobre Pablo Benegas: "Aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor".

Hay que recordar que Pablo Benegas y Amaia Montero fueron los primeros que alimentaron las especulaciones sobre un posible regreso de La Oreja de Van Gogh, ya que ambos se enviaron mensajes a través de las redes sociales que se interpretaron como el primer paso de la vuelta de la cantante al grupo.

Es probable que el grupo crezca ahora con un nuevo fichaje, con la vacante del guitarrista. Por el momento estará formado por Amaia Montero como vocalista, Xabi San Martín como teclista, Álvaro Fuentes como bajista y Haritz Garde como baterista. El egreso llega en 2026 con una gira que abre la incógnita sobre los futuros pasos que darán en conjunto.