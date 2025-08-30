Los Replicantes
Las millones de cartas que están recibiendo los españoles por la Renta

Es el momento de revisar las declaraciones de la Renta a los autónomos, aquellos que presenten irregularidades tendrán que subsanarlas.

Renta Foto: Envato elements
Andrea Torrente

30 Agosto 2025 09:30 (hace 12 horas)

Los Técnicos de Hacienda avisan de las cartas que están recibiendo millones de españoles por la Renta, también conocidas como "cartas del miedo". Estos avisos van para los contribuyentes, en especial para los autónomos, que han presentado discrepancias o irregularidades en la declaración a Hacienda.

Nos encontramos en una nueva etapa, el plazo de presentar la declaración de la Renta finalizó el 30 de junio, ahora las declaraciones de los trabajadores autónomos serán revisadas por la Agencia Tributaria.

Las cartas serán enviadas a personas que presenten algún tipo de error en la declaración, esto no implica una sanción, sino una respuesta o corrección ante la irregularidad. Este 2025, se han enviado más de 80.000 cartas, las cifras han superado a las del año pasado.

Qué revisa Hacienda

Hacienda se encarga de revisar principalmente cuatro factores: las ayudas públicas no declaradas, como para un vehículo eléctrico o una rehabilitación de una casa; también revisa los ingresos que han sido omitidos y constan por las declaraciones de terceras personas; las deducciones autonómicas mal aplicadas o duplicadas y las retenciones que no coinciden con lo facilitado por los clientes.

Existe una serie de consecuencias para una persona que no hace o hace mal una declaración de la Renta. Si no se efectúa una declaración cumpliendo todos los requisitos para hacerla, la Agencia Tributaria demandará la cuantía a pagar más una serie de intereses por demora.

Otra consecuencia es la multa de entre el 50 % y el 150 % de lo que debe, en caso de que no haya deuda, existe una multa con un importe fijo de 200 euros. Si se hace efectiva la declaración y no se paga, existe otra sanción económica para estas personas.

