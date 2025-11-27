El infierno de Antonia Dell'Atte: "Pensaba en cómo decir que estaba con un maltratador"

El despido de Alessandro Lequio de Mediaset España más de dos décadas después de que se diera a conocer la causa por malos tratos contra su ex mujer, Antonia Dell'Atte. La orden llega tras la fuerte repercusión que logró una entrevista en El País en la que Dell'Atte recordaba los supuestos episodios de violencia machista a los que la justicia dio credibilidad tras una denuncia del colaborador por calumnias en 2004.

Después de que la dirección de Mediaset España haya analizado toda la documentación que aportaron los abogados de la ex modelo, el grupo de Fuencarral fue fulminante y optó por el despido fulminante de Lequio en todos sus programas.

Desde ese momento, se ha sabido poco sobre el conde italiano. El último programa en el que ejerció como colaborador, 'Vamos a ver', no ha vuelto a hacer mención al caso ni tampoco se han referido a Antonia Dell'Atte.

Antonia Dell'Atte rompe su silencio: su infierno de malos tratos

En todo caso, Antonia Dell'Atte reconoce que está feliz con esta decisión, ya que se ha hecho justicia después de haber pasado mucho tiempo en el ostracismo, siendo objeto de burlas e incluso desprecio de sus propios compañeros.

"Me llamaron mentirosa, loca, había un silencio absoluto, hundieron mi imagen, los compañeros o Ana Rosa no hicieron nada", ha recordado Antonia Dell'Atte en declaraciones al diario El País después de tener conocimiento de la decisión de Mediaset.

Ahora, en una entrevista posterior emitida en el programa 'Directo al grano' de RTVE, ha explicado cómo se encuentra en estos momentos. La presentadora Marta Flich, ha reconocido que estaba "nerviosa" porque "no se fía porque este medio es cruel con las mujeres famosas, ricas y aparentemente poderosas, y también con las mujeres maltratadas".

En su entrevista, Antonia Dell'Atte ha recordado: "Cuando le conocí, nadie le conocía. Yo quería una familia y la encuentro en esta persona de los modales que te abre la puerta, que te dice que soñaba conmigo, que tenía mis fotos en su habitación...". A pesar de que comenzó a ver cosas extrañas en un primer momento, prefirió optar por seguir adelante sin pensar en todo lo que sufriría después.

"Un día me obligó a cenar con sus amigos y me dijo tú eres mi mujer y haces lo que digo yo y si no me divorcio. Y me dio una bofetada (...) Cuando vio que conservaba mi apellido de soltera me dio la primera patada de kárate. Y me dijo que 'te voy a romper la nariz y nunca más serás guapa'", ha recordado con gran dolor.

"Empezó mi pesadilla y yo pensaba cómo voy a decir a mi familia que me he casado con un maltratador. Yo no podía hablar con mi familia ni mis amigos. Me decía que me iba a matar a mí y a mi familia", ha continuado relatando.

El final de la relación entre ambos llegó cuando Alessandro Lequio cometió una infidelidad y ella fue consciente: "Me llamo un amigo suyo diciéndome que no podía ser su cómplice y que mi marido llevaba desde diciembre con Ana García Obregón. Desde entonces yo fui libre, gracias a Ana Obregón".