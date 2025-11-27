Los Replicantes
Buscar

Televisión

El infierno de Antonia Dell'Atte: "Pensaba en cómo decir que estaba con un maltratador"

La ex pareja de Alessandro Lequio se pronuncia tras el despido del colaborador en todos los formatos de Mediaset.

El infierno de Antonia Dell'Atte: "Pensaba en cómo decir que estaba con un maltratador"
Antonia Dell'Atte Foto: RTVE
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

27 Noviembre 2025 11:28 (hace 6 horas)

El despido de Alessandro Lequio de Mediaset España más de dos décadas después de que se diera a conocer la causa por malos tratos contra su ex mujer, Antonia Dell'Atte. La orden llega tras la fuerte repercusión que logró una entrevista en El País en la que Dell'Atte recordaba los supuestos episodios de violencia machista a los que la justicia dio credibilidad tras una denuncia del colaborador por calumnias en 2004.

Vídeos Los Replicantes

Después de que la dirección de Mediaset España haya analizado toda la documentación que aportaron los abogados de la ex modelo, el grupo de Fuencarral fue fulminante y optó por el despido fulminante de Lequio en todos sus programas.

Desde ese momento, se ha sabido poco sobre el conde italiano. El último programa en el que ejerció como colaborador, 'Vamos a ver', no ha vuelto a hacer mención al caso ni tampoco se han referido a Antonia Dell'Atte.

Antonia Dell'Atte rompe su silencio: su infierno de malos tratos

En todo caso, Antonia Dell'Atte reconoce que está feliz con esta decisión, ya que se ha hecho justicia después de haber pasado mucho tiempo en el ostracismo, siendo objeto de burlas e incluso desprecio de sus propios compañeros.

"Me llamaron mentirosa, loca, había un silencio absoluto, hundieron mi imagen, los compañeros o Ana Rosa no hicieron nada", ha recordado Antonia Dell'Atte en declaraciones al diario El País después de tener conocimiento de la decisión de Mediaset.

Ahora, en una entrevista posterior emitida en el programa 'Directo al grano' de RTVE, ha explicado cómo se encuentra en estos momentos. La presentadora Marta Flich, ha reconocido que estaba "nerviosa" porque "no se fía porque este medio es cruel con las mujeres famosas, ricas y aparentemente poderosas, y también con las mujeres maltratadas".

En su entrevista, Antonia Dell'Atte ha recordado: "Cuando le conocí, nadie le conocía. Yo quería una familia y la encuentro en esta persona de los modales que te abre la puerta, que te dice que soñaba conmigo, que tenía mis fotos en su habitación...". A pesar de que comenzó a ver cosas extrañas en un primer momento, prefirió optar por seguir adelante sin pensar en todo lo que sufriría después.

"Un día me obligó a cenar con sus amigos y me dijo tú eres mi mujer y haces lo que digo yo y si no me divorcio. Y me dio una bofetada (...) Cuando vio que conservaba mi apellido de soltera me dio la primera patada de kárate. Y me dijo que 'te voy a romper la nariz y nunca más serás guapa'", ha recordado con gran dolor.

"Empezó mi pesadilla y yo pensaba cómo voy a decir a mi familia que me he casado con un maltratador. Yo no podía hablar con mi familia ni mis amigos. Me decía que me iba a matar a mí y a mi familia", ha continuado relatando.

El final de la relación entre ambos llegó cuando Alessandro Lequio cometió una infidelidad y ella fue consciente: "Me llamo un amigo suyo diciéndome que no podía ser su cómplice y que mi marido llevaba desde diciembre con Ana García Obregón. Desde entonces yo fui libre, gracias a Ana Obregón".

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  4. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  5. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  6. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  7. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  8. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  9. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  10. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
Artículos relacionados
Antonia Dell'Atte rompe su silencio tras el despido de Lequio: "35 años en televisión"

Antonia Dell'Atte rompe su silencio tras el despido de Lequio: "35 años en televisión"

Ana Rosa, sobre las acusaciones contra Lequio por maltrato: "Algunos le comprenden"

Ana Rosa, sobre las acusaciones contra Lequio por maltrato: "Algunos le comprenden"

Condenado Diego 'El Cigala' a dos años y un mes de cárcel por violencia de género

Condenado Diego 'El Cigala' a dos años y un mes de cárcel por violencia de género

Un exmagistrado del Supremo se hace llamar Francisca Javiera y se burla de las trans

Un exmagistrado del Supremo se hace llamar Francisca Javiera y se burla de las trans

Contenidos que te pueden interesar
Muere un cazador tras tropezarse su compañero y tirotearle por error

Muere un cazador tras tropezarse su compañero y tirotearle por error

Qué sucede con el escaño de José Luis Ábalos al entrar en prisión: panorama de legislatura

Qué sucede con el escaño de José Luis Ábalos al entrar en prisión: panorama de legislatura

El juez ordena prisión para José Luis Ábalos

El juez ordena prisión para José Luis Ábalos

Adiós a la tarjeta del abono transporte Madrid: se desactiva para todos estos usuarios

Adiós a la tarjeta del abono transporte Madrid: se desactiva para todos estos usuarios

Sacan al okupa que vivía en la casa en la que Rosario y Alfonso mataron a Asunta Basterra

Sacan al okupa que vivía en la casa en la que Rosario y Alfonso mataron a Asunta Basterra

La brutal revelación de un experto en empresas: "Nada más peligroso que quien come solo"

La brutal revelación de un experto en empresas: "Nada más peligroso que quien come solo"

El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón

El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón

Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración

Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración