Un hombre irrumpe en una escuela católica de Mineápolis y deja tres muertos y veinte heridos

El hombre ingresó en la escuela durante una misa y disparó contra la multitud dejando multitud de muertos y heridos.

Iglesia católica de la Anunciación en Mineápolis Foto: .
Adrián Parrondo

27 Agosto 2025 17:06 (hace 11 horas)

Un hombre ha irrumpido durante una misa en la escuela católica de la iglesia de la Anunciación de Mineápolis y ha dejado, al menos, a tres muertos y una veintena de heridos, según la última actualización oficial. La Policía se ha desplazado inmediatamente a la zona y ha logrado "contener" al autor de los disparos, según el Departamento de Policía de Mineápolis.

"Estoy orando por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrendo acto de violencia", ha escrito el ex candidato del Partido Demócrata y gobernador de Minnesota, Tim Walz, en redes sociales.

También se ha pronunciado sobre estos hechos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "Me han informado detalladamente sobre el trágico tiroteo en Mineápolis, Minnesota. El FBI ha respondido rápidamente y se encuentra en el lugar de los hechos. La Casa Blanca seguirá vigilando esta terrible situación. ¡Únanse a mí para rezar por todos los afectados!".

Oleada de alarmas

El tiroteo se produce después de toda una oleada de falsas alarmas sobre tiroteos en campus universitarios del país y coincide con la vuelta de las vacaciones de verano.

