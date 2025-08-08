Fiestas de agosto en Madrid: programa y actividades

Este mes llega cargado de diversión para los madrileños. Un agosto donde se celebran las fiestas más castizas de la comunidad: San Cayetano, San Lorenzo y Virgen de la Paloma. Así todos los ciudadanos podrán disfrutar de actividades y conciertos como cada año. Chotis, chulapos y los farolillos de las calles estarán presentes en las fiestas más populares de Madrid.

Estas fiestas tienen lugar del 5 al 17 de agosto; cada fiesta tiene sus actividades propias, localizaciones únicas y días distintos. Para que no te pierdas nada: se celebran días consecutivos y en calles contiguas. La primera festividad es San Cayetano que se celebra en la zona del Rastro, Embajadores; la segunda es San Lorenzo ubicada en Lavapiés; y, por último, la Virgen de la Paloma en La Latina.

San Lorenzo (del 9 al 12 de agosto)

Tras acabar con las fiestas de San Cayetano, dan comienzo las de San Lorenzo ubicadas en Lavapiés, y las principales actuaciones y actividades serán en la plaza Arturo Barea.

Todos los días habrá actividades infantiles a partir de las 19:30 horas y como novedad este año habrá una batalla de agua el domingo 10 a las 18:00 horas. Además, las fiestas cuentan con actividades gastronómicas de Distrito 12 y Escuela de Cocina Conversa.

Las actuaciones más esperadas para estos días son: el sábado 9, Fiesta Bresh; el domingo 10, actuación de Indievision; el lunes 11, La Cuarta Cuerda; el martes 12, Naked Family y The Stoned Tribute (miércoles 13).

Como actividad especial en honor al santo San Lorenzo se celebrará una misa a las 19 horas el domingo 10 en la Iglesia de San Lorenzo, después habrá procesión.

Las Fiestas de Agosto en Madrid suponen un respiro para aquellos que permanecen en la capital en verano

Virgen de la Paloma (del 14 al 17 de agosto)

Para finalizar el festivo mes de agosto contamos con las esperadas fiestas de la Virgen de la Palomo, estas se distribuyen en distintas plazas con múltiples actividades.

Jardín de las Vistillas

Habrá actividades castizas y animación para los más pequeños como un pintacaras. Las actuaciones serán: Antonio Carmona el jueves 14 a las 23.00 horas, Pol 3.14 el viernes 15 a las 23.00 horas y Café Quijano el sábado 16 a las 00.00 horas.

Plaza de la Paja

También habrá actividades para los más pequeños y concursos muy castizos de mantones, chotis y pasodoble. Las actuaciones que tendrán lugar en esta plaza son: Invaders, el jueves 14 a las 22.00 horas; Metropop, el viernes 15 a la misma hora; Malena Gracia y Locomía, el sábado 16 a las 22.30 horas; y Regreso de la Década Prodigiosa, el domingo 17 a las 22.00 horas.

Otras actividades que se harán en estos días serán: el tercer Campeonato Internacional de Mus en la Cava Baja, del 14 al 17 de agosto; y las actividades religiosas en honor a la Virgen de la Paloma (ofrenda floral, misas y procesiones).