Un muerto en la explosión de una fábrica pirotécnica en Álava

Una persona ha muerto y otra ha sufrido heridas graves como consecuencia de una explosión en una fábrica de material pirotécnico en la localidad alavesa de Lantarón, según ha comunicado la Ertzaintza.

Los hechos han ocurrido a las 11:10 horas de la mañana de este lunes 23 de febrero, en la empresa FML, situada en el concejo de Bergüenda y a algo más de 40 kilómetros de la ciudad de Vitoria.

El alcalde de Lantarón, Koldo Salbidea, ha explicado a EFE que la explosión se produjo en una caseta y no en el almacén donde se guarda el grueso de los productos pirotécnicos, por lo que la situación esta controlada.

Bajo investigación

Todos los hechos están ahora bajo investigación. El herido grave, cuya identidad no ha trascendido, ha sido evacuado de urgencia al Hospital Cruces de Vizcaya con quemaduras en, el menos, el 60% de su cuerpo.

En la actualidad, trabaja en esta empresa el propietario y tres empleados. La actividad se remonta a 1875. Efectivos de las fuerzas de seguridad han acordonado la zona, hasta donde se han desplazado también varias dotaciones de Bomberos y otros servicios de emergencia.