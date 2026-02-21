Daniela Blasco presenta 'Mentira': "Es ironía y sensualidad llevada al juego"

La cantante Daniela Blasco inaugura nueva etapa con 'Mentira', un tema que explora la ironía, la sensualidad y el juego de la seducción desde una perspectiva pop más dulce. Tras el impacto de sus anteriores lanzamientos y su paso por el escenario del Benidorm Fest, la artista continúa construyendo un universo propio en el que la música y el baile conviven de forma natural.

El single nace junto a su productor Félix Joan Muñiz y el compositor Vibarco, dos nombres clave en un proceso creativo en el que Blasco ha querido reforzar su identidad artística. Si en sus inicios coqueteaba con sonidos más urbanos, ahora apuesta por una propuesta más refinada, sin renunciar a la energía que caracteriza su catálogo.

En esta entrevista, la artista habla sobre la evolución de su sonido, la presión tras el éxito, su experiencia en el Benidorm Fest y sus próximos objetivos: giras con sus propios conciertos y, por qué no, llenar grandes recintos.

1. Acabas de presentar tu nuevo tema, 'Mentira'. ¿Por qué este nombre y cómo surge el proyecto?

Este proyecto surge junto a mi productor Félix y otro autor, Vibarco, que es un compositor al que admiro mucho. 'Mentira' parte un poco de la ironía y de la sensualidad. En la canción transmito constantemente una situación de ligar, pero en forma divertida y llevada a la ironía. Por eso decidimos ponerle ese título.

2. ¿Qué reacción esperas del público?

Espero que la gente quiera levantarse y bailarla

Simplemente espero que a la gente le den ganas de bailar, de levantarse, de divertirse y gozarla. Ese es el objetivo de la mayoría de mi música: que remueva algo por dentro y que invite a disfrutarla.

3. Temas como 'Gata' o 'Noche de Perreo' tenían una energía más festiva. ¿Te apetece seguir por ese camino?

Ahora mismo estoy en una fase introspectiva.

4. Si comparas tu primer single, 'Sin Mí', con 'Mentira', ¿cómo valoras tu evolución?

Las dos son canciones pop, pero 'Sin Mí' era más urbana, más cercana a lo que llevaba bailando desde que empecé. 'Mentira' es algo más dulce, más sensual.

5. Vienes del mundo del baile. ¿Qué te ha aportado en tu faceta como cantante?

Para mí el canto y la danza son parte de mí. Tener oído musical, haber escuchado tanta música y haber bailado tantos estilos me ha ayudado a crear mi propio criterio y mi perspectiva. La danza me ha enseñado muchísimo para poder hacer hoy la música que me gusta.

6. Fuiste segunda en el Benidorm Fest y favorita en redes. ¿Cómo recuerdas la experiencia?

Increíble.

7. ¿Sentiste presión después?

La presión más grande es la que me pongo yo

La presión más grande es la que me pongo yo. Soy muy crítica conmigo y con mi proyecto. Me gusta que todo esté perfecto bajo mi punto de vista y el de mi equipo. Pero presión social no tanto; quiero sacar la música que me gusta y confío en que lo auténtico es lo que fluye.

8. ¿Cómo ves el momento actual de la música en español?

La música latina está muy en auge

Totalmente en auge. Lo estamos viendo a nivel internacional y me llena de orgullo porque hay muchísimo talento. La música latina es increíble.

9. Siempre se habla de lo complicada que es la industria. ¿Has vivido situaciones difíciles?

Gracias a Dios tengo un equipo que me protege mucho. Vamos todos a una y me ayudan en ese sentido.

10. Si tuvieras que confesar un sueño profesional a corto plazo, ¿cuál sería?

Daniela Blasco ha lanzado su nuevo single Mentira Cedida

Poder lanzar mis propios conciertos, hacer arena pronto y estar de gira con mi música.

11. ¿Te abrirías a colaborar con otros artistas?

Me encantaría. Ahora estoy enfocada en experimentar en lo personal, pero estoy súper abierta a colaboraciones.

12. ¿Con alguien en especial?

Siempre digo que admiro mucho a Abraham Mateo y siento que casaríamos muy bien.

Con nueva música en camino, Daniela Blasco deja claro que su prioridad es seguir creciendo desde la autenticidad. 'Mentira' es solo el primer paso de un año en el que, promete, "se viene mucha música".