Dónde será festivo este viernes, 15 de agosto: todos los lugares de España

Llega uno de los festivos más reclamados en el calendario. Se trata del 15 de agosto, una fecha que está marcada en el calendario festivo de la segunda quincena del mes, que este año permite puente porque cae en viernes y que supondrá el inicio de las vacaciones de verano para muchos.

El 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen, una creencia religiosa por la que el cuerpo y el alma de la Virgen María, madre de Jesús, fue llevado al Cielo después de haber terminado sus días en la Tierra. El Papa Pío XII definió en 1950 la Asunción de María como dogma de fe.

Junto con este dogma y más allá del calendario litúrgico, esta jornada también coincide con las fiestas mayores de varias localidades de España. En este sentido, conviene comprobar qué lugares tendrán este viernes 15 de agosto como festivo.

Dónde será festivo el 15 de agosto en España

A diferencia de otros festivos, marcados por el carácter local, el 15 de agosto será festivo en toda España sin ninguna excepción. Además, ninguna comunidad autónoma o localidad tiene capacidad de modificar esta jornada para un festivo en otra jornada.

El 15 de agosto permite un puente de tres días y será el inicio de las vacaciones para muchos Envato Elements

Hay que recordar que cada comunidad autónoma puede establecer cuatro días festivos en su calendario laboral. Dichas jornadas pueden ser de elección propia (para celebrar, por ejemplo, fiestas regionales) o festivos considerados sustituibles.

La Asunción de la Virgen es uno de los ocho días festivos en toda España en 2025, junto al 1 de enero (miércoles, Año Nuevo), el 18 de abril (Viernes Santo), el 1 de mayo (jueves, Día del Trabajador), el 1 de noviembre (sábado, Todos los Santos), el 6 de diciembre (sábado, día de la Constitución Española), el 8 de diciembre (lunes, día de la Inmaculada Concepción), y el 25 de diciembre (jueves, Navidad).

En esta ocasión, con motivo de 2025, la Asunción de la Virgen cae en pleno viernes, lo que permite a muchos trabajadores unir esta jornada con todo el fin de semana, lo que permitirá optar por un puente de tres días que será el inicio de las vacaciones para muchos.