Detenido por la intoxicación de su hija de dos años con anabolizantes en Valencia

La Policía Nacional de Valencia ha detenido a un hombre de 36 años como presunto autor de un delito de lesiones, quebrantamiento del deber de custodia y contra la salud pública; después de que su hija de dos años ingiriese anabolizantes en el domicilio paterno.

La menor fue trasladada inmediatamente a un centro hospitalario, donde se localizaron pequeños comprimidos en su estómago, según ha confirmado la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana en un comunicado.

Los agentes comenzaron a investigar tras el ingreso de la menor Pexels

Por todos estos motivos, el detenido fue puesto a disposición judicial el pasado 19 de diciembre y los agentes intervinieron en su vivienda varios anabolizantes, medicación para la disfunción eréctil y hormonas para el crecimiento.

Rápida actuación

La detención se produjo después de que los agentes la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Policía Nacional en Paterna comenzaran a investigar los hechos. El aviso llegó tras tener conocimiento de que una niña de dos años había sido ingresada en un hospital tras haber ingerido anabolizantes.

Los agentes implicados en la operación comprobaron que la menor se encontraba con su padre en su vivienda, cuando se produjo la ingestión de las pastillas. El progenitor, después de percatarse de lo ocurrido, llevó a su hija hasta un hospital, donde fue atendida y localizaron pequeños comprimidos en su estómago.

Además, el acusado entregó voluntariamente a la policía medicación destinada a combatir la disfunción eréctil y hormonas para el crecimiento que ya había ingerido la menor.