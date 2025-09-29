De que ha muerto Raúl Ramírez, portero del Colindres, a los 19 años

Luto en el mundo del fútbol. El portero Raúl Ramírez, del CD Colindres, ha muerto en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla después de haber sufrido una parada cardiorrespiratoria en un encuentro contra el Revilla. Su familia ha anunciado su intención de donar todos sus órganos.

El portero se encontraba en el minuto 63 del partido, cuando repentinamente chocó fortuitamente contra un rival en un lance del juego, cuando se lanzó a por un balón que terminó en gol y que después llevó a suspender el encuentro por la situación del futbolista.

Raúl Ramírez entró en ese momento en parada cardiorrespiratoria. Se sospecha que el golpe pudo haber roto un aneurisma cerebral que no se le había detectado, lo que causó una intensa hemorragia. En un primer momento, el entrenador Rafa de Peña, que tiene conocimientos en reanimación cardiopulomnar, así como una enfermera del público, intentaron salvarla la vida. Pero después, cuando llegó la ambulancia, sufrió otro paro cardíaco, que fue fatal.

La muerte del portero Raúl Ramírez ha generado gran conmoción en el mundo del fútbol Colindres

El joven fue trasladado al Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander, donde se ha intentado salvar su vida sin éxito. El presidente de la Federación cántabra de fútbol, José Ángel Peláez, ha confirmado finalmente la "muerte cerebral" del portero.

Conmoción

La noticia ha generado una fuerte conmoción en el mundo del fútbol, pero también en la sociedad cántabra. El Colindres ha publicado un mensaje de despedida de su portero en redes sociales: "Desde el Club Deportivo Colindres queremos mandar mucha fuerza a nuestro portero Raúl Ramírez y toda su familia".

Por su parte, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha enviado condolencias por el fallecimiento del guardameta, que ha descrito como "un muchacho lleno de vida, de sueños y de futuro". "Todo mi cariño y el de Cantabria para su familia, sus amigos y para toda la familia del fútbol cántabro", ha concluido su mensaje en redes sociales.