Luto en el mundo del fútbol. El delantero del Chichester City y ex jugador de la cantera del Arsenal, Billy Vigar, ha muerto a los 21 años tras sufrir una grave lesión cerebral durante un partido de la Isthmian League.
El club emitió un comunicado en el que explicaba que Billy Vigar fue puesto en coma inducido tras la lesión que experimentó en el campo. Posteriormente, se le practicó una intervención quirúrgica para facilitar su recuperación, pero no tuvo éxito y finalmente falleció el pasado jueves, 25 de septiembre.
Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away.
All our thoughts are with his family and loved ones at this time.
Rest in peace, Billy ❤️— Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025
"Transmitimos nuestro más sentido pésame a la familia Vigar y a sus numerosos amigos en estos momentos tan difíciles", ha declarado el Arsenal en un comunicado remitido a los medios. "Rápido, potente y tremendamente decidido... Todos en el Arsenal Football Club lamentamos profundamente su trágico fallecimiento", ha expresado el conjunto.
Una carrera en ascenso
El futbolista Billy Vigar, ex jugador de la cantera del Arsenal FC, se incorporó a tiempo completo para la temporada 2020/2021. Posteriormente, jugó cedido en el Derby County sub-21 y en el Eastbourne Borough, antes de su fichaje por el Hastings United como agente libre en 2024. Recientemente había firmado por el Chichester City.
Precisamente, con este conjunto, el club Chichester City, el futbolista Billy Vigar había programado jugar un encuentro contra el Lewes. Ante la trágica noticia sobre su fallecimiento con tan solo 21 años, el partido finalmente quedó suspendido.