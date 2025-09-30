Los Replicantes
La trágica muerte del futbolista Billy Vigar, con una carrera meteórica en el fútbol, ha generado conmoción en el mundo del deporte.

El delantero del Chichester City y ex jugador de la cantera del Arsenal, Billy Vigar Foto: Arsenal FC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

30 Septiembre 2025 13:15 (hace 9 horas)

Luto en el mundo del fútbol. El delantero del Chichester City y ex jugador de la cantera del Arsenal, Billy Vigar, ha muerto a los 21 años tras sufrir una grave lesión cerebral durante un partido de la Isthmian League.

El club emitió un comunicado en el que explicaba que Billy Vigar fue puesto en coma inducido tras la lesión que experimentó en el campo. Posteriormente, se le practicó una intervención quirúrgica para facilitar su recuperación, pero no tuvo éxito y finalmente falleció el pasado jueves, 25 de septiembre.

"Transmitimos nuestro más sentido pésame a la familia Vigar y a sus numerosos amigos en estos momentos tan difíciles", ha declarado el Arsenal en un comunicado remitido a los medios. "Rápido, potente y tremendamente decidido... Todos en el Arsenal Football Club lamentamos profundamente su trágico fallecimiento", ha expresado el conjunto.

Una carrera en ascenso

El futbolista Billy Vigar, ex jugador de la cantera del Arsenal FC, se incorporó a tiempo completo para la temporada 2020/2021. Posteriormente, jugó cedido en el Derby County sub-21 y en el Eastbourne Borough, antes de su fichaje por el Hastings United como agente libre en 2024. Recientemente había firmado por el Chichester City.

Precisamente, con este conjunto, el club Chichester City, el futbolista Billy Vigar había programado jugar un encuentro contra el Lewes. Ante la trágica noticia sobre su fallecimiento con tan solo 21 años, el partido finalmente quedó suspendido.

