Noticias

De qué ha muerto Fernando Ónega: padre de Sonsoles Ónega

La muerte del periodista Fernando Ónega, conocido por relatar la Transición, ha causado conmoción en el ámbito periodístico.

De qué ha muerto Fernando Ónega: padre de Sonsoles Ónega
El periodista Fernando Ónega Foto: RTVE
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

04 Marzo 2026 12:57 (hace 4 horas)

Luto en el mundo del periodismo por la muerte del periodista Fernando Ónega a los 78 años. El padre de la presentadora de Antena 3, Sonsoles Ónega, era todo un referente en la comunicación en España y estaba considerado como uno de los cronistas de la Transición.

Vídeos Los Replicantes

A pesar de que no han trascendido las causas de su muerte, sí que era conocido que recibió un trasplante de riñón de su segunda esposa en 2021 porque sufría insuficiencia renal crónica.

El periodista Fernando Ónega ha muerto a los 78 años
El periodista Fernando Ónega ha muerto a los 78 años RTVE

La insuficiencia renal crónica es la pérdida progresiva e irreversible de la función de los riñones, que fundamentalmente consiste en la eliminación de líquidos y productos de desecho del organismo a través de la orina, como la urea o creatinina.

Un problema que afecta a un 10% de la población

Se estima que, en España, alrededor del 10% de la población padece algún tipo de afectación renal, alrededor de 4,6 millones de personas en todo el país. Los peores escenarios de la patología afectan a 265.000 individuos, de los que 27.000 estarían en tratamiento sustitutivo renal con diálisis y hay unas 35.000 personas trasplantadas de riñón.

La fase terminal de la patología se produce cuando los riñones dejan de ejercer su función y solo se puede garantizar la supervivencia con terapia renal sustitutiva, es decir, diálisis o trasplante de riñón.

Sin embargo, cuando la enfermedad se detecta de manera todavía muy incipiente, existe la posibilidad de frenar su desarrollo con el tratamiento de las patologías que provocan este deterioro, sobre todo la diabetes y la hipertensión, así como apostar por un estilo de vida saludable.

En una entrevista concedida a la Fundación Española del Corazón, Fernando Ónega había reconocido que mejoró sus hábitos, con ejercicio a diario, sin alcohol, control de la sal y vigilancia del colesterol. Sin embargo, explicó que el hábito de fumar fue el que más daño le causó, sobre todo a sus arterias.

Causas y síntomas de alerta

La primera causa que desencadena la enfermedad renal crónica es la diabetes, en lo que se conoce como nefropatía diabética. La diabetes mal controlada puede dañar, con el paso del tiempo, los vasos sanguíneos de los riñones que filtran los desechos de la sangre.

Otra causa conocida es la hipertensión arterial. La patología se puede desarrollar por malformaciones e infecciones urinarias de repetición, enfermedades hereditarias, enfermedades obstructivas de las vías urinarias, enfermedades sistémicas (como el lupus o la artritis reumatoide), el abuso de ciertos medicamentos y enfermedades

La realidad es que la enfermedad renal crónica no suele presentar síntomas hasta que se encuentra en fases avanzadas. En todo caso, hay algunos a los que prestar atención.

Entre ellos están posibles cambios en la orina (más espumosa o con sangre, más o menos orina de la habitual o necesidad de levantarse por la noche para miccionar), cansancio y falta de energía, problemas de concentración, falta de apetito, alteraciones del sueño, calambres sobre todo por la noche, pies y tobillos hinchados, dolor en la parte baja de la espalda, piel seca y picor, párpados inflamados y oscurecimiento de la piel.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  6. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  7. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  8. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  9. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  10. Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años

Contenidos que te pueden interesar

¿Qué es el "plastic eating"? La peligrosa tendencia viral para adelgazar en China

¿Qué es el "plastic eating"? La peligrosa tendencia viral para adelgazar en China

María Guardiola pierde la primera investidura y VOX amenaza con repetición electoral

María Guardiola pierde la primera investidura y VOX amenaza con repetición electoral

De qué ha muerto Fernando Ónega: padre de Sonsoles Ónega

De qué ha muerto Fernando Ónega: padre de Sonsoles Ónega

Se gasta 7,50 euros en una porción de tarta: las redes estallan con lo que le sirven

Se gasta 7,50 euros en una porción de tarta: las redes estallan con lo que le sirven

Las empresas estarán obligadas a compensar los festivos que caigan en sábado en 2026

Las empresas estarán obligadas a compensar los festivos que caigan en sábado en 2026

La abuela de Daniel Sancho rompe su silencio: brutal mensaje del crimen de Edwin Arrieta

La abuela de Daniel Sancho rompe su silencio: brutal mensaje del crimen de Edwin Arrieta

Muere Kike Poveda: activista LGTBIQ+ y por la visibilidad del VIH

Muere Kike Poveda: activista LGTBIQ+ y por la visibilidad del VIH

Muere la influencer María Rita a los 25 años

Muere la influencer María Rita a los 25 años