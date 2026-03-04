De qué ha muerto Fernando Ónega: padre de Sonsoles Ónega

Luto en el mundo del periodismo por la muerte del periodista Fernando Ónega a los 78 años. El padre de la presentadora de Antena 3, Sonsoles Ónega, era todo un referente en la comunicación en España y estaba considerado como uno de los cronistas de la Transición.

A pesar de que no han trascendido las causas de su muerte, sí que era conocido que recibió un trasplante de riñón de su segunda esposa en 2021 porque sufría insuficiencia renal crónica.

El periodista Fernando Ónega ha muerto a los 78 años RTVE

La insuficiencia renal crónica es la pérdida progresiva e irreversible de la función de los riñones, que fundamentalmente consiste en la eliminación de líquidos y productos de desecho del organismo a través de la orina, como la urea o creatinina.

Un problema que afecta a un 10% de la población

Se estima que, en España, alrededor del 10% de la población padece algún tipo de afectación renal, alrededor de 4,6 millones de personas en todo el país. Los peores escenarios de la patología afectan a 265.000 individuos, de los que 27.000 estarían en tratamiento sustitutivo renal con diálisis y hay unas 35.000 personas trasplantadas de riñón.

La fase terminal de la patología se produce cuando los riñones dejan de ejercer su función y solo se puede garantizar la supervivencia con terapia renal sustitutiva, es decir, diálisis o trasplante de riñón.

Sin embargo, cuando la enfermedad se detecta de manera todavía muy incipiente, existe la posibilidad de frenar su desarrollo con el tratamiento de las patologías que provocan este deterioro, sobre todo la diabetes y la hipertensión, así como apostar por un estilo de vida saludable.

En una entrevista concedida a la Fundación Española del Corazón, Fernando Ónega había reconocido que mejoró sus hábitos, con ejercicio a diario, sin alcohol, control de la sal y vigilancia del colesterol. Sin embargo, explicó que el hábito de fumar fue el que más daño le causó, sobre todo a sus arterias.

Causas y síntomas de alerta

La primera causa que desencadena la enfermedad renal crónica es la diabetes, en lo que se conoce como nefropatía diabética. La diabetes mal controlada puede dañar, con el paso del tiempo, los vasos sanguíneos de los riñones que filtran los desechos de la sangre.

Otra causa conocida es la hipertensión arterial. La patología se puede desarrollar por malformaciones e infecciones urinarias de repetición, enfermedades hereditarias, enfermedades obstructivas de las vías urinarias, enfermedades sistémicas (como el lupus o la artritis reumatoide), el abuso de ciertos medicamentos y enfermedades

La realidad es que la enfermedad renal crónica no suele presentar síntomas hasta que se encuentra en fases avanzadas. En todo caso, hay algunos a los que prestar atención.

Entre ellos están posibles cambios en la orina (más espumosa o con sangre, más o menos orina de la habitual o necesidad de levantarse por la noche para miccionar), cansancio y falta de energía, problemas de concentración, falta de apetito, alteraciones del sueño, calambres sobre todo por la noche, pies y tobillos hinchados, dolor en la parte baja de la espalda, piel seca y picor, párpados inflamados y oscurecimiento de la piel.