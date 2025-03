Almudena Martínez 'Chiqui' revela el dineral que se embolsó en Telecinco

Almudena Martínez, más conocida como 'Chiqui' por sus apariciones en televisión, donde se lanzó a la fama con su participación en 'Gran Hermano 10', ha concedido recientemente una entrevista a la revista Lecturas en la que ha revelado que quiere regresar al medio: "Quiero volver, necesito volver a la televisión".

Durante su entrevista, 'Chiqui' también ha hablado sobre todo el dinero que fue ganando en todos los años en los que estuvo en Telecinco, incluyendo los platós de programas emblemáticos como 'Sálvame', donde reconoce que no ganó lo que esperaba: "La gente se piensa que he ganado mucho, pero no. No era tanto. En 'Sálvame' ganaba 2.000 euros al mes de los que tenía que pagar al representante y a Hacienda. Pero yo no soy como otros, no le debo nada a nadie".

Durante su entrevista reconoce que su gestión económica le ha permitido con el tiempo vivir sin ninguna deuda y con total tranquilidad: "Tengo todo pagado, mi casa, mi coche... No le debo nada al fisco. Lo que pasa que yo monté mi negocio y en pandemia me fue mal, pero dentro de lo que cabe con lo que ganaba estaba bien".

Su participación en 'Supervivientes'

Almudena Martínez 'Chiqui' también ha revelado durante su entrevista todo el dinero que ganó en 'Supervivientes', donde fue concursante, aunque asegura que no era un caché alto: "En 'Supervivientes' gané 2.000 euros a la semana. Ojalá haber ganado como otros. Estaría yo montada en el dólar. Ahora, cuando vuelva por ese dinero, no me muevo de mi casa".

La ex concursante permaneció en Honduras con motivo de 'Supervivientes' durante más de nueve semanas. Teniendo en cuenta que afirma haber recibido 2.000 euros mensuales por su permanencia en el concurso, habría acumulado alrededor de 18.000 euros, aunque habría que descontar el dinero que habría recibido su representante.